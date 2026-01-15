La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia contra el alcalde de Algeciras

Foto de archivo del alcalde de Algeciras y senador popular José Ignacio Landaluce, durante un acto en las puertas del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) .A. CARRASCO

Publicado por EFE Cádiz Creado: Actualizado:

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha acordado archivar la denuncia interpuesta por el PSOE contra el alcalde Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso o abuso sexual.

En un auto difundido por el Ayuntamiento de Algeciras esta tarde, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal informa de que el 9 de enero el fiscal instructor de la denuncia acordó el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia por lo que "no existe en este momento diligencias de investigación activas".

El fiscal responde así a una petición de personarse en las diligencias, que rechaza al haber sido archivada la denuncia.