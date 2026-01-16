El juez ordena rastrear a exdirectivos de Acciona en la investigación a Cerdán

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez del Supremo ha ordenado rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona para seguir la trazabilidad de los fondos que habrían salido de la constructora con destino a Servinabar, presuntamente vinculada al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, y también de la cooperativa Erkolan. Puente ha dictado sendos autos en los que accede a estas peticiones de la UCO y, además, ordena suspender los procedimientos inspectores en Hacienda de Acciona, exclusivamente en relación con las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar, a petición de la Agencia Tributaria. Tras detectar en un informe de hace unos meses que la «principal fuente de ingresos» de Servinabar radicaba presuntamente en varias obras adjudicadas a Acciona, de las que se quedaba un 2%, los agentes ven «imprescindible» que la investigación del Tribunal Supremo se dirija ahora a escudriñar las cuentas de varios exdirectivos investigados y también de la cooperativa Erkolan.

Puente ha autorizado a la UCO a que se dirija a varias entidades bancarias para que remitan información sobre el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y también sobre Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía a raíz del informe de la Guardia Civil, unas diligencias que el magistrado ha acordado este mismo jueves. Y ha hecho lo mismo con la sociedad cooperativa Erkolan, a la que Servinabar transfirió 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025, período que coincide con la contratación en la cooperativa de la hermana de Santos Cerdán. La UCO sospecha que los pagos que recibió la cooperativa de Servinabar habrían sido para pagar las nóminas de la hermana del exdirigente socialista, y en la presunta contratación de familiares de Cerdán en empresas supuestamente vinculadas a la trama, como sería también el caso de su mujer, sin que conste «función profesional alguna». Con estas diligencias, la UCO busca continuar con las pesquisas.