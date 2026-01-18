El PSOE acoge con agrado la propuesta de IU para recobrar la unidad a su izquierda

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El PSOE cree positivo que las fuerzas situadas a su izquierda superen su actual estado de fragmentación y recobren una unidad que permitiría al bloque progresista alcanzar unos mejores resultados electorales. La número dos de los socialistas, María Jesús Montero, aplaudió ayer la propuesta lanzada por el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, para superar el espacio político de Sumar y formar un frente amplío en el que, además de otras formaciones, volviera a tener cabida Podemos. Maíllo propone como primer paso la elaboración de un programa común y el establecimiento de un calendario de trabajo conjunto que incluya el proceso político y la conformación de candidaturas para las próximas generales. Todo ello mediante un escrupuloso mecanismo democrático a nivel interno. El líder de IU, en un documento que aún debe ser aprobado por la dirección de su partido, también aboga por un distanciamiento del PSOE ante se deriva neoliberal y atlantista, algo que por el momento no parece preocupar a los dirigentes de Ferraz al considerar que en ningún caso se llegaría a poner en peligro la continuidad de la coalición o la reedición de la misma. Lejos de temer la competencia, la vicepresidenta primera valoró ayer que «todo aquello que permita a las fuerzas a la izquierda del PSOE acudir juntas a las urnas beneficiará a los proyectos progresistas del país». «Unidos obtendrían unos resultados más eficaces de lo que se pronostica", aventuró Montero.