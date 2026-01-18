Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Andalucía al descarrilar dos trenes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por el descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, Córdoba, que ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro convoy, que también ha descarrilado.

Según informa en X la cuenta de InfoAdif, información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

De acuerdo con esta misma fuente, el tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.