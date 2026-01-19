Juanma Moreno reivindica la seguridad del sistema ferroviario español

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno (c), y el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz (d), durante la visita al centro de emergencias en Adamuz (Córdoba). EFE/ Salas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido la "cercanía y el cariño" del rey Felipe al interesarse por las víctimas del accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han muerto al menos a 21 personas y decenas han resultado heridas.

En un mensaje en la red social X, Moreno ha señalado que ha recibido una llamada del rey en la que le ha trasladado "el apoyo de la Casa Real a Andalucía en esta tragedia".

"Gracias a todos por las muestras de afecto y solidaridad", concluye el mensaje del presidente andaluz.

Tras conocer la dimensión del accidente, Juanma Moreno se ha trasladado a Adamuz para conocer "in situ" la situación.

En un mensaje anterior, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda".