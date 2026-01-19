La CIAF abre el expediente de investigación del accidente ferroviario de Adamuz

Uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz.PRESIDENTE DE RENFE, EN X

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) detalla que, según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario.

La CIAF ha abierto ya el expediente sobre este suceso en el que detalla que han fallecido 39 personas y que hay 152 heridos, 123 de ellos leves y 29 graves.

Explica que tras el descarrilamiento del Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y la invasión de la vía contraria, la cabeza del Alvia, que circulaba en sentido contrario (de Madrid a Huelva), colisionó con los vagones descarrilados a las 19:45, cayendo los dos primeros vagones de este por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía.

Un equipo investigador de la CIAF se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma noche del suceso.

Además, en el expediente se explica que esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones.

Siempre que no perjudique a la investigación, las víctimas y sus familiares, además de representantes de trabajadores o propietarios de bienes dañados, entre otros, disponen de 21 días naturales para registrarse como tales y poder tener acceso a información relativa sobre los hechos acaecidos y las investigaciones efectuadas.

Para ello, pueden rellenar un formulario localizado en el propio expediente, al que se puede acudir a través de la página web de Transportes.