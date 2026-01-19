El Gobierno decreta tres días de luto oficial que se extenderán hasta el jueves por el accidente ferroviario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.Joaquin Corchero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba) y ha advertido a los ciudadanos ante los "bulos" que se pueden extender después de la tragedia, por lo que les ha pedido que se informen por medios contrastados y por canales oficiales.

Además ha decretado tres días de luto oficial, que empezarán en la próxima medianoche hasta el jueves, según ha trasladado en una declaración sin preguntas desde la localidad cordobesa, junto a varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Sánchez dice ser consciente de que la sociedad española se pregunta "qué ha sucedido" y cómo ha podido ocurrir esta "tragedia" aunque espera que la investigación arroje luz sobre los hechos. "El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", ha señalado, asegurando que se esclarecerán las causas del siniestro. "Vamos a dar con la verdad", ha manifestado.

Así, ha subrayado que cuando se conozca "la respuesta del origen de la tragedia" se pondrá en conocimiento de la opinión pública "con total transparencia".

Mientras tanto, ha pedido a los ciudadanos que "accedan a información oficial" y también a través de medios de comuniación "contrastados" para evitar "los bulos, la desinformación" que afirma, se extienden y generan "mucha zozobra y mucho dolor" a las víctimas y los familiares como, dice, se ha visto en tragedias anteriores.

Un día de dolor para España

"Es un día de dolor para toda España", ha lamentado ante de enviar un mensaje de recuerdo a las víctimas y el deseo de recuperación a los 152 heridos, después de que el domingo por la tarde un tren de alta velocidad descarrilase e invadiese la vía contraria provocando un choque con otro tren, según la primera versión ofrecida por el Gobierno.

En ese sentido, les ha garantizado que la Administración General del Estado "en coordinación con el resto de instituciones" van a protegerles "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario", ha recalcado.

Sánchez considera que el Estado ha actuado "como tenía que actuar", es decir "unido, coordinado y con lealtad" desde el mismo momento en que se produjo el accidente. Además ha reconocido el trabajo de todos los servidores públicos que han estado trabajando desde la noche anterior.

Cooperación con Juanma Moreno

En una breve declaración en la que tenía al lado al presidente Moreno, Sánchez ha reconocido la "cooperación institucional" de la Junta de Andalucía y también de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Adamuz y ha reconocido a los vecinos de la zona por prestar su ayuda con "humanidad" desde que se produjo el accidente.

Junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que seguirán trabajando e "informando".