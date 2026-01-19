Fallecen los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el descarrilamiento

Estado en el que quedó el Alvia accidentado en Adamuz.GUARDIA CIVIL

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de los cuatro miembros de una familia de la localidad que viajaba en el Alvia descarrilado en Adamuz (Córdoba), a la que pertenecía la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una guardia civil tras ser rescatada prácticamente ilesa.

En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

Aunque el propio alcalde, José Carlos Hernández, ha informado a lo largo de la mañana de que habían localizado ingresado en un hospital al hermano, mayor que ella, posteriormente se ha confirmado el fallecimiento de los cuatro.

La menor, por su parte, se encuentra bien y ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza.

Hasta el momento de la localización de sus familiares, la niña permaneció custodiada en el hospital por una agente de la Guardia Civil.

La familia estaba desde ayer pidiendo ayuda a través de las redes sociales en las que difundieron sus fotografías para lograr obtener cualquier información sobre su paradero.

No son pocos los allegados de los pasajeros del Alvia con destino Huelva que están recurriendo a las redes sociales para localizar a sus seres queridos.

A medida que pasan las horas, la incertidumbre y la angustia crecen entre quienes aún no tienen noticias de los suyos.