Puente: Hay que ver si la rotura de la vía es "causa o consecuencia" del descarrilamiento

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que la investigación debe determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del accidente ferroviario es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia.

En declaraciones al programa 'Malas Lenguas' de La 2, el ministro ha afirmado que el accidente en Adamuz (Córdoba) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque ha señalado que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".

Puente ha hecho estas declaraciones preguntado por una información de El Mundo, que sostiene que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de la vía en la que descarriló el tren Iryo siniestrado.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", ha recalcado Puente, que ha destacado que hay "infinidad de incidencias" en el servicio, que se publican con el objetivo de "evitar" que haya ninguna incidencia grave.