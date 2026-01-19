Los maquinistas pidieron bajar la velocidad por el "deterioro" de las vías que hacía "botar" a los trenes

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Los trenes de Iryo y Renfe que sufrieron en la tarde de este domingo el fatal accidente en Adamuz circulaban a 205 y 210 kilómetros por hora en el momento de la colisión, por debajo del máximo de 250 km/h al que está limitado ese tramo de vía. Lo confirmó este lunes el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. "Es un accidente en circunstancias extrañas", señaló el responsable en una entrevista en la Cadena Ser.

El pasado agosto el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, solicitó a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la reducción de la velocidad máxima de los trenes desde los 300 hasta los 250 km/h en las líneas que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Los maquinistas denunciaron la acumulación de imperfecciones en las vías, un "deterioro" que hace que los trenes "vibren mucho" y "vayan botando".

Ahora exigen cautela

En este sentido, Semaf alertaba de que el aumento de la alta velocidad y el mayor peso que todos los convoyes tienen sobre las mismas vías estaban provocando un mayor número de fallos en la infraestructura. A través de una carta remitida también al propio ministro Puente, el sindicato advertía del deterioro que estaba produciendo una "degradación profunda y acelerada" en el material rodante. Ahora piden cautela En un comunicado publicado este lunes, los maquinistas piden "respeto" a los afectados y la "prudencia necesaria para no eclipsar las investigaciones". En este sentido, piden cautela y descartan que la singularidad de esta línea -al tener el sistema de seguridad LZB a diferencia del ERMTS del resto- pueda explicar el accidente porque es otro sistema "igualmente aceptable". Heredia aseguró este lunes que no van a tener una respuesta concluyente "hasta que pasen varios días". Pese a ello, descartó que fuera un problema de exceso de velocidad: "Es una vía equipada con un sistema de seguridad que impide errores humanos. Tiene que haber sido un fallo del material móvil o la infraestructura, llevará tiempo llegar a conclusiones", añadió.