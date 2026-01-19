Presidente del comité investigador apunta a una interacción entre vía y tren como posible causa del descarrilamiento

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado a "la interacción entre la vía y el tren" como posible causa del descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) del tren Iryo que instantes después colisionó con un Alvia, causando al menos 40 muertes.

"No parece que (el descarrilamiento) sea un problema humano, ni de señalización, ni de electrificación... Si lo que ha producido todo ha sido el descarrilamiento de un tren, lo que interviene en un descarrilamiento siempre es la interacción entre la vía y el vehículo", ha explicado Barrón en el canal 24H de RTVE.

El presidente de la comisión investigadora ha incidido en que "hay muchas cosas que intervienen" en esa interacción entre el tren y la vía ferroviaria, "que es minúscula, pero a la vez es crítica y fundamental".

Al respecto, se ha referido al 'bogie' (una estructura con ruedas que va debajo de cada vagón de un tren y que es esencial para guiarlo en curvas y soportar su peso) y ha dicho que si esa pieza está bien -que "parece que lo está"-, "todo apunta" a que el origen del siniestro se produjo "en la interacción del vehículo con infraestructura".

Ha detallado que esa interacción "soporta muchas tensiones y tiene dinámica muy compleja", por lo que ha emplazado al análisis que se haga para conocer las circunstancias del accidente y que hasta entonces se eviten especulaciones.

Hay una "papilla": no se sabe qué es carril y qué son piedras

Preguntado por las roturas en las vías que se pueden observar en algunas imágenes difundidas por la Guardia Civil, Barrón ha destacado "la brutalidad del impacto, con trenes con masas de 200 o 300 toneladas que circulan a 200 kilómetros por hora".

De hecho, ha dicho, los investigadores aseguran que hay "una papilla" en el lugar tal que "no se sabe lo que es carril, lo que es traviesa y lo que son balastos (piedras)".

Por ello, "es importante saber qué había antes, no ahora", para conocer "en qué situación estaba cada uno de los elementos", ha asegurado Barrón, que ha restado importancia a la última revisión del Iryo (realizada el 15 de enero), ya que el material rodante se revisa "cada dos o tres días".

Barrón ha pedido ser "muy prudentes con todo", tras exponer que aunque él se encuentra en Chile atendiendo un compromiso profesional, en el lugar hay tres miembros de la comisión de investigación que preside, así como diversos responsables de Adif (el gestor de la infraestructura ferroviaria), Renfe (operadora del Alvia siniestrado) e Iryo buscando piezas "clave" que ayuden a dirimir las causas del suceso.

En cualquier caso, el presidente de la comisión investigadora ha explicado que la prioridad ahora mismo es recuperar todos los cuerpos de los fallecidos en los dos convoyes de Alvia que se precipitaron sobre un terraplén.

La comisión tratará de mirar "aguas arriba" para saber qué es lo que ha producido esa situación y evitar que vuelva a ocurrir. "No queremos establecer responsabilidades, eso será la justicia, pero sí evitar nuevos incidentes", ha concluido Barrón.