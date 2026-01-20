Las 24 horas de terror para los familiares de los desaparecidos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

«¡Urgente! Por favor quien esté en Adamuz y reconozca a este señor, que es mi padre, que contacte conmigo. Iba en el Alvia Madrid-Huelva que ha chocado», pide Ricardo, que publicó su desesperado mensaje a las 1.26 de la madrugada. Un larguísimo tiempo en el que los familiares intentaban contactar con sus seres queridos. Al no tener noticias, son varios los que recurren a las redes sociales para conocer el paradero de los desaparecidos. En esos momentos las hipótesis de sus destinos van de la esperanza, atribuyendo la desconexión a males menores. Ya varios pasajeros aseguraron que no había cobertura en el área del siniestro. También se podrían perder los teléfonos en el caos. Podrían estar en el hospital sin identificación. Las autoridades responden que se están practicando las pruebas de ADN a los cadáveres. El padre de Ricardo es un hombre de edad media, cabello canoso, usa gafas, corpulencia y estatura media. Sonríe en la foto que comparte. Desde Salamanca, Ricardo publica más fotos, «por si acaso». A las 5.31 horas Ricardo avisa: «Sigo sin noticias. Mi madre está en Córdoba. Ya ha preguntado en todos los hospitales y nada; hemos llamado a todos los teléfonos y nada; tengo la ubicación de mi padre pero lleva sin moverse desde el accidente, aunque me sale en vivo. Esperemos que esté en Jaén o Andújar». El móvil se encuentra en la zona de 14430 Adamuz, Córdoba. Mientras él llama, los rescatistas siguen intentando entrar en los dos vagones que cayeron por un barranco. Como «amasijos de hierro», lo describen los testigos. También Pérez busca a una pasajera de Lepe que iba a Huelva. «Estamos buscando a Miriam Alberico. Iba en uno de los trenes que se han descarrilado en el vagón 1. No sabemos nada de ella desde hace mucho tiempo. «Lleva un pantalón de pana verde, por si así se reconoce más fácil. Iba en el Alvia 2384 dirección Huelva. Viaja sola». Miriam tiene 27 años, indica Eva, una de sus familiares, que también la busca desde su cuenta. A las diez de la mañana del lunes, Pérez reporta que: «Me dicen que puede estar en el hospital Reina Sofía. Por favor, si alguien allí puede recopilar algo de información, lo agradecería muchísimo». Al menos, se le ubica en medio del caos. En ese vagón también viajaba «una persona mayor», familiar de Lucía, que poco después de las 22 horas la busca: «está incomunicada» y «necesita asistencia». Vagón 4 o cafetería Mientras el Instituto de Medicina Legal pide a los familiares que provean muestras de ADN para facilitar una posible identificación, y personas como Ricardo viaja a Huelva a buscar a su padre —con mucha dificultad por la falta de transporte para la urgencia del caso-, hay datos ‘in situ’ de que son más de 15 los buscados. Como Antonio, que pregunta por su tío. «Iban en el Alvia que se ha accidentado en Adamuz y de mi tío no sabemos nada. Se llama Rafael Millán Albert. Por favor, cualquier información es bienvenida», y comparte la imagen de un hombre joven, vestido de novio el día de su boda.