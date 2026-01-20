Puente dice que la Guardia Civil examina el vagón 6 de Iryo y luego lo harán los técnicos

Un agente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ante uno de los vagones siniestrados.EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba), y luego ya lo harán los técnicos.

En declaraciones en Onda Cero, Puente ha dicho que el coche 6 del Iryo "todavía no ha sido examinado por los científicos. Está por orden de la Guardia Civil sometido a investigación".

Por ello, una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías ese coche, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

"No podemos sacarlo del lugar de los hechos hasta que la propia Guardia Civil no haya hecho también fotografías y tomado muestras de restos", ha señalado el ministro.

Puente entiende que tiene que haber ocurrido "algo verdaderamente excepcional" porque habló con técnicos de Hitachi, fabricante del tren, con miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con expertos de Adif e ingenieros de Ineco, que le confirmaron que es "muy raro" que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a una velocidad de 200 kilómetros, por debajo del máximo, y con un tren nuevo.EFE