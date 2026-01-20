La Guardia Civil inspecciona las ruedas y la parte baja del Iryo siniestrado en Adamuz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del siniestro de Adamuz ordenó el inmediato traslado a un laboratorio de Madrid de "los carriles (raíles) en el punto de inicio del descarrilamiento" del tren Iryo 6189 Málaga-Madrid, cuya salida parcial de la vía, según las primeras investigaciones de este organismo, provocó la colisión con el Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva. Los técnicos, según fuentes cercanas a la CIAF, creen imprescindible analizar en un espacio controlado y sin interferencias esas vías, que -según ha certificado ya la investigación del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística de la Guardia Civil- presentaban "roturas" y/o "alteraciones", para determinar si esos daños estaban presentes antes del siniestro. Y, sobre todo, para establecer si fueron la causa de que el convoy con destino Atocha se saliera de la vía y fuera embestido el pasado domingo 18 de enero, a las 19:45 horas, por el Alvia que venía en sentido contrario, en un accidente que, por el momento, arroja un balance de 42 fallecidos, 29 heridos graves, 123 heridos leves y 43 denuncias de desaparecidos en la Guardia Civil.

Aún permanecen hospitalizadas 37 personas (cuatro de ellas niños), de las que nueve siguen en cuidados intensivos. El equipo de la CIAF ya ha mantenido reuniones con la Policía Judicial de la Guardia Civil, con los agentes de Criminalística de ese mismo cuerpo, con la jueza de guardia y con Adif, Adif AV, Renfe e Iryo para coordinar la "extracción y custodia" de estos elementos, una operación que estaba previsto que se llevara a cabo entre ayer martes y hoy miércoles. Ese material (que es muy nuevo, pues fue instalado en mayo de 2025) será trasladado provisionalmente a dependencias adscritas a la CIAF en Madrid antes de ser llevado al laboratorio. Allí -explicaron los especialistas del caso- van a ser analizadas esas "secciones completas" del carril que han aparecido volcadas y desprendidas por completo de las traviesas de hormigón en las que se soportaban.

Responsables de la investigación han revelado a este periódico que la idea de la CIAF es llevar a ese laboratorio tramos provenientes de al menos 500 metros de "carriles" de la vía 1 (dirección Madrid), comprendidos desde el punto kilométrico 318,200, que es -según Transportes- el lugar exacto en el que impactaron los vagones de ambos trenes, hasta el punto kilométrico 318,700, donde se ha localizado la "rotura limpia" de casi un metro de longitud (la que aparece en la conocida fotografía distribuida por la Guardia Civil y que se muestra bajo estas líneas).

Esa rotura, por el momento, centra las indagaciones de la CIAF, pero no es la única línea de investigación. El departamento que dirige Óscar Puente confirmó en las últimas horas que el equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -formado por el secretario de la Comisión y dos técnicos investigadores- ya ha dado orden de inspeccionar en los talleres la rodadura del tren Iryo y de "otros trenes que circularon anteriormente" por el punto del siniestro. Este es un proceso "técnico avanzado" en el que, usando, entre otras tecnologías, ultrasonidos y cámaras, se detectan defectos, desgaste y grietas en las ruedas y ejes. Y es que entre las sospechas del equipo de técnicos independientes está que en la "interacción" entre las "rodaduras" del Iryo (el sistema de ejes y ruedas) y la "infraestructura" (las vías) previamente dañadas pueda estar otra de las claves de la tragedia. O sea, que algún componente del 'bogie' (el bastidor articulado que se sitúa en cada extremo de un vagón o locomotora y donde se montan los ejes y las ruedas) pudiera haber 'tocado' las vías defectuosas, acabando de desencajarlas. No obstante, el coche 6 de este convoy, que fue el primero de los tres del Iryo que descarrilaron, todavía no ha podido ser analizado en profundidad por los especialistas de la comisión, ya que la Guardia Civil ha pedido mantenerlo precintado.

Criminalística sí que ha concluido la inspección de los vagones 7 y 8, los primeros en ser retirados de la zona, mientras los coches del 1 al 6 todavía deben ser analizados y fotografiados en profundidad. La CIAF, que va a movilizar a otros dos investigadores adicionales para estas revisiones de rodaduras, también ha solicitado a ADIF información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso para ver si había habido avisos concretos de problemas en ese tramo por parte de los maquinistas u otro personal.

"Todas las hipótesis"

A la espera del resultado de todas estas pruebas, los técnicos de la CIAF, que llevan trabajando sobre el terreno desde la 1:30 horas de la madrugada del lunes, tienen ya algunos datos preliminares confirmados, según compartió Transportes y trasladaron fuentes de la investigación. El accidente se produjo por el "descarrilamiento de los tres últimos coches de la composición del tren de alta velocidad Iryo", que circulaba por la vía 1 en dirección a Madrid, a la entrada de la estación de Adamuz, en la línea 010 Madrid-Sevilla. "Los coches descarrilados del convoy con destino a Atocha se desplazaron lateralmente, invadiendo el gálibo de la vía 2, por la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia", añadieron los especialistas.

El número de viajeros a bordo de los dos convoyes, apuntó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era de 527 viajeros más las tripulaciones, una cifra muy superior a la ofrecida por Transportes, que en un principio aseguró que en los trenes había 486 personas: 300 en el Iryo y 186 en el Alvia. "Por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas", reiteró ayer Grande-Marlaska, al tiempo que recordaban que, según establece la normativa, la CIAF dispone, en principio, de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación. Desde el ministerio que encabeza Puente se ha insistido en las últimas horas en la provisionalidad de los datos y en que la investigación todavía está en una fase embrionaria. "La CIAF está en este momento en fase de recogida de información 'in situ' y recopilación de documentación y datos de los distintos registros.

En las siguientes fases de la investigación se prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material y, en función de cómo avance la investigación, se llevarán a cabo otras actuaciones según sea necesario (como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante, etc.)", aseveró Transportes.

La última hora

Son ya 42 las víctimas mortales, 10 de ellas identificadas, del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

Los hechos:

La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42, 10 de ellos plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

Los efectivos de rescate han recuperado sobre las 16:00 horas de este martes tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Poco después, los servicios de emergencia que actúan en la zona han encontrado otro cadáver en el mismo tren.

Los tres primeros cuerpos recuperados este martes serán trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense de Córdoba para serles practicadas las autopsias y verificar su identificación.

Hasta ese momento se habían enviado a medicina legal 38 cadáveres a los ya se habían realizado las correspondientes autopsias.

Han sido denunciadas 43 desapariciones -tres de ellas sobre la misma persona, según el presidente andaluz, Juanma Moreno-, muchas de las cuales se resolverán previsiblemente a medida que se incremente el número de identificaciones.

Un total de 86 personas han recibido el alta y permanecen ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) nueve pacientes.

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños.

Los trabajos en la zona:

La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

Este mediodía los agentes de Criminalística de la Guardia Civil ya habían concluido la inspección ocular y recogida de evidencias de los vagones 7 y 8 del tren de Iryo y continúan sus análisis en los otros seis coches con la previsión de poder terminar este martes.

En este sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el coche seis del tren Iryo, el primero que descarriló, y luego ya lo harán los técnicos.

En cuanto al Alvia de Renfe, se está limpiando la zona para permitir el acceso de la maquinaria pesada y poder sacar los coches 1 y 2, los más dañados, según la explicación de Grande-Marlaska.

Una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías esos coches, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

Para esta tarea están preparadas dos enormes grúas de 400 y 300 toneladas. Tratarán de enderezar los tres vagones descarrilados del tren Iryo con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Más de 50 militares cooperan en los trabajos de estabilización de vagones de tren por parte del equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR).

Continúa el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

Primera jornada de luto:

Poco después del mediodía, en la primera jornada de luto oficial, los reyes han llegado a la zona del descarrilamiento y han podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha concentrado el grueso de los heridos en el accidente del pasado domingo, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".

Al menos 15 de los fallecidos son naturales de Huelva. Así, en Punta Umbría (Huelva), cientos de vecinos encabezados por los miembros de la corporación municipal se han concentrado este mediodía a las puertas del Ayuntamiento para guardar cinco minutos de silencio en memoria de las cinco personas de la localidad que han perdido la vida en el accidente, entre ellos un matrimonio, su hijo de 12 años y un sobrino de 25.

Al mismo tiempo, siguen conociéndose algunas identidades de víctimas mortales, como la del joven maquinista del Alvia fallecido en el accidente de Adamuz, Pablo B. S., de 27 años, que había regresado hace unos meses a su municipio natal, Alcorcón (Madrid), tras ser destinado por Renfe en Madrid y comenzar a circular en las rutas de larga distancia que salen hacia el sur.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada continúa suspendida hasta nuevo aviso, así como las circulaciones a Huelva, Cádiz y Algeciras, han informado fuentes de Adif este martes.