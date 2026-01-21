Defensa facilita el acceso a las Fuerzas Armadas: las pruebas físicas pasan de 12 a 5 en las nuevas oposiciones

Varios soldados participan en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional por el Paseo del Prado de Madrid en 2024. EFE/Chema Moya.

El Ministerio de Defensa ha aprobado un nuevo sistema de evaluación de las capacidades físicas para el ingreso en las Fuerzas Armadas, que supone pasar de doce pruebas a cinco, y que, además, se mantiene durante toda la carrera militar.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden ministerial que establece un sistema unificado de pruebas físicas para el ingreso y progreso en los centros docentes militares de formación, que se mantendrá para todas las evaluaciones periódicas del personal militar a lo largo de toda la vida profesional.

El nuevo modelo simplifica las pruebas físicas, que pasan de doce a cinco, y que se aplicarán en las diferentes convocatorias de este año.

Las nuevas pruebas son las siguientes:

. Flexo-extensiones de brazos, para medir la fuerza-resistencia del tren superior.

. Plancha isométrica, para medir la resistencia de la musculatura abdominal.

. Carrera de 2.000 metros, para medir la capacidad cardiorrespiratoria.

. Circuito de agilidad-velocidad, para medir los cambios rápidos de dirección y ritmo.

Además, en la enseñanza de formación de oficiales y suboficiales se mantiene una prueba específica de soltura acuática (nadar 50 metros), para evaluar el desplazamiento autónomo en el agua.

La orden fija un estándar común para la evaluación periódica de todo el personal militar y habilita a los jefes de Estado Mayor para elevar los mínimos exigidos o añadir pruebas complementarias en determinadas unidades con cometidos específicos.