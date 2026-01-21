Localizan con vida tras tres días a Boro, el perro de una herida perdido en el accidente de tren de Adamuz

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Ana García, una de las heridas en el accidente de los trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo, ha lanzado un llamamiento para localizar a su perro, de nombre Boro, perdido en el siniestro y que ha sido buscado por un grupo de personas en la zona.

Esta víctima del accidente, cuya hermana también ha resultado herida, ha explicado a EFE que ella ya ha recibido el alta médica y que el can no ha aparecido, aunque ha eludido precisar otros detalles.

La solicitud de ayuda, que había sido lanzada en redes sociales, incluye una fotografía de Boro, y la leyenda que indica que fue 'perdido en el accidente en Adamuz', que "tiene que estar muy asustado" y que "toda difusión es buena", más si se conoce a vecinos de la zona.

Tras tres días de búsqueda, los voluntarios han encontrado con vida a Boro en las inmediaciones del accidente. Los llamamientos a través de las redes sociales han sido de gran ayuda para encontrarlo sano y salvo, y para el enorme alivio de su familia.