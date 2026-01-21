Localizan con vida tras tres días a Boro, el perro de una herida perdido en el accidente de tren de Adamuz
Los llamamientos a través de las redes sociales han sido de gran ayuda para encontrarlo sano y salvo, y para el enorme alivio de su familia
Ana García, una de las heridas en el accidente de los trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) este domingo, ha lanzado un llamamiento para localizar a su perro, de nombre Boro, perdido en el siniestro y que ha sido buscado por un grupo de personas en la zona.
Esta víctima del accidente, cuya hermana también ha resultado herida, ha explicado a EFE que ella ya ha recibido el alta médica y que el can no ha aparecido, aunque ha eludido precisar otros detalles.
La solicitud de ayuda, que había sido lanzada en redes sociales, incluye una fotografía de Boro, y la leyenda que indica que fue 'perdido en el accidente en Adamuz', que "tiene que estar muy asustado" y que "toda difusión es buena", más si se conoce a vecinos de la zona.
Tras tres días de búsqueda, los voluntarios han encontrado con vida a Boro en las inmediaciones del accidente. Los llamamientos a través de las redes sociales han sido de gran ayuda para encontrarlo sano y salvo, y para el enorme alivio de su familia.