Lo último sobre el accidente de Adamuz: nuevos audios, un funeral de Estado y 41 fallecidos identificados

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo aún en la vía.J. J. GUILLEN

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los esfuerzos por avanzar en la identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) han logrado que se haya conseguido en el caso de 41 fallecidos, mientras que este miércoles se han conocido nuevos audios que desvelan que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido.

Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de 'shock', informó de que tenía "sangre en la cabeza".

La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló y otro audio que demuestra que el conductor del Iryo no fue consciente del choque.

El presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía han acordado hacer un homenaje de Estado a las víctimas el sábado 31 de enero en Huelva.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

Los datos

- El número de víctimas mortales son 43, después de que se haya encontrado otro cadáver en el vagón de la cafetería del Alvia.

- A media tarde se había identificado a 41 del total de fallecidos a través de las huellas dactilares, y se habían realizado 42 autopsias.

- La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45, como en el día de ayer, presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

- Perros especializados expertos "en la localización de restos biológicos" siguen trabajando sobre el terreno.

- Continúan ingresadas en distintos hospitales andaluces 37 personas (33 adultos y cuatro niños), de las que nueve están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El total de atenciones sanitarias es de 123 (118 adultos y cinco menores). La cifra de altas hospitalarias se mantiene en 86.

La investigación

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que hay marcas en los 'bogies' (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo.

- Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el siniestrado.

- Se trata de averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", ha señalado Puente.

- El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha apuntado que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura.

- La Guardia Civil ha localizado sumergida parcialmente en un arroyo la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente e investiga si procede de uno de los trenes siniestrados y si puede arrojar alguna pista sobre las causas de la tragedia.

- Los audios de las primeras llamadas del maquinista del Iryo al centro de control de Adif muestran que no fue consciente del choque. En una primera avisaba que había sufrido un "enganchón", y en una segunda, realizada a los "tres o cuatro minutos", advertía de que había invadido la vía en sentido contrario, de que había heridos y un incendio.

Refuerzo en el transporte a Andalucía

- La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada sigue suspendida.

- Air Europa e Iberia reforzarán sus frecuencias a Andalucía hasta el 2 de febrero.

Los trabajos

- El operativo de emergencia trabaja para acondicionar el terreno para el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del Alvia. Ya ha sido troceado el vagón número uno y la primera mitad del número dos. Se ha cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

- A lo largo de las próximas horas está previsto el traslado de los vagones seis y siete del Iryo también con góndolas de gran tonelaje, mientras que los vagones del uno al cinco se quedarán en la vía a la espera de ser remolcados.

- Tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias del accidente ferroviario, una tarea que se prevé "compleja".

Las víctimas

Pedro Sánchez y Juanma Moreno han acordado hacer un homenaje de Estado a las víctimas el sábado 31 de enero en Huelva.

- Huelva sigue siendo la provincia con más fallecidos, con 23 víctimas mortales confirmadas tras sumarse esta tarde la de dos vecinos de Bolullos Par del Condado y otra vecina de la capital. Entre ellas está David Cordón, padre de Davinchi, jugador del Getafe.

- El alcalde de Bollullos ha decretado luto oficial hasta el próximo domingo y el estand de Huelva en la Feria Internacional Fitur, que se ha inaugurado este miércoles en Madrid, estará sin actividad en señal de luto por las víctimas.

- Poco a poco se van conociendo la identidad de las víctimas. Como la de Mario Jara, un hombre de 42 años que formaba parte del grupo de opositores a Instituciones Penitenciarias, o la de Julio Rodríguez Gómez, leonés de 52 años, conocido en el mundo del baile como Julio Son.

- También el cardiólogo malagueño Jesús Saldaña, de 30 años, que trabajaba en el madrileño Hospital La Paz ha sido recordado este miércoles en su tierra con una concentración del Colegio de Médicos.

Las reacciones

- El sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los recientes accidentes registrados -Adamuz y Gelida (Barcelona)- en los que han fallecido tres maquinistas.

- UGT ha solicitado la convocatoria inmediata del comité general de empresa de Adif y Renfe para definir las acciones necesarias que garanticen la seguridad de los trabajadores y los usuarios del ferrocarril y CCOO ha amenazado con convocar una huelga.

- En el terreno de la política, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "miseria moral" las palabras del ministro Puente, quien ha achacado la huelga convocada por los maquinistas a su situación anímica, y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, podría no acudir a la reunión con el presidente del Gobierno para hablar sobre Ucrania si esta se convoca la semana que viene.

- Podemos ha reclamado una "investigación transparente" sobre las causas del accidente de Adamuz y que se asuman responsabilidades en función del resultado de la misma.