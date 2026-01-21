Los maquinistas convocan huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló.Rocío Ruz - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas".

Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es "la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril".

La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros.

Además, desde el sindicato han afirmado que han iniciado todos los procesos legales correspondientes para la tramitación de la huelga en las distintas empresas que componen el sector ferroviario.

"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gelida, ambos con varias víctimas mortales, suponen un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", han indicado desde Semaf.

Así, han pedido empezar las actuaciones por atender los "numerosos" partes y notificaciones que los profesionales remiten a los responsables del mantenimiento de la infraestructura, en los que se informa del mal estado de las vías en distintos puntos kilométricos, en lugar de dejarlos "sin respuesta ni actuación durante meses, e incluso años".

Analizan medidas legales tras la difusión de la conversación

Además, han calificado de "inadmisible" la difusión "sesgada" de las conversaciones del maquinista afectado en el accidente de Adamuz con el puesto de mando, siendo este último, Adif, quien debe "garantizar su custodia y protección".

"Se estudiarán las opciones legales para reclamar la investigación judicial de dicha filtración", han afirmado al respecto.

Desde el sindicato de maquinistas han destacado la "ejemplar" actuación de los profesionales involucrados en este accidente, siendo "impecable y efectiva" dada la situación que se vivía en ese "trágico escenario".

En relación al accidente mortal de Gelida, desde Semaf han indicado que es "imprescindible" establecer protocolos de prevención en la operación ferroviaria ante emergencias meteorológicas, especialmente en aquellos puntos con antecedentes de accidentes.

"En estos tramos, cada vez que se producen temporales se desprenden numerosos elementos sobre las vías -muros, rocas, árboles, etc.-, una circunstancia que podría evitarse mediante planes preventivos adecuados", han expuesto.

Al margen de la huelga, el sindicato ha reclamado "responsabilidades penales" a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, ante los fallecimientos ocurridos y la continua desatención de los reportes de los maquinistas que alertan de diversas deficiencias.