Catenaria, pantógrafo, balasto y más vocabulario ferroviario no tan conocido

A raíz del accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), que ha causado al menos 43 fallecidos, y del siniestro de Gelida (Barcelona) del martes, en el que un maquinista falleció por el choque de su tren contra un muro de contención, son muchos los tecnicismos ferroviarios que no son tan conocidos por el conjunto de la sociedad.

Estos son algunos de los tecnicismos relacionados con el transporte ferroviario que más se están utilizando estos días en los medios y redes, así como en otras ocasiones en las que se producen incidencias relacionadas con los trenes:

Catenaria: es el sistema de cables y estructuras que suministra la energía eléctrica a los trenes mientras están en movimiento. Durante el pasado año se tuvo que interrumpir en varias ocasiones el tráfico en distintas conexiones ferroviarias por falta de tensión en el cableado.

Pantógrafo: es el mecanismo instalado en la parte superior de los trenes que toma la electricidad de la catenaria. En la conversación telefónica filtrada por varios medios entre el centro de mando de Atocha y el conductor del Iryo en los instantes posteriores al descarrilamiento del domingo, el trabajador de la estación le pide al maquinista que baje este mecanismo después de que creyese que había sufrido un "enganchón".

Eje: pieza cilíndrica de acero que une las ruedas de un tren y que les transmite la potencia del motor. A diferencia de los coches, en el ferrocarril las ruedas están fijadas a él y giran siempre como una única pieza unida.

Bogie: es el eje al que se fijan las ruedas de un tren, que soporta un vagón (para trenes de mercancías) o coche (de pasajeros). Un fotógrafo del New York Times halló esta pieza del tren Iryo sumergida parcialmente en un arroyo y aseguró que no estaba ni marcada ni acordonada, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que personal de Adif la localizó el lunes y que pesa 200 toneladas.

Balasto: es una capa de grava o piedra machacada que se coloca sobre la plataforma de la vía ferroviaria para asentar y sujetar las traviesas, además de servir como amortiguador. Por lo tanto, una de sus funciones es absorber las vibraciones cuando el tren pasa por la vía.

Traviesa: es un elemento que se coloca debajo de los raíles para servirles de base y sus funciones son mantener el ancho de la vía, es decir, el espaciamiento de los carriles, y transmitir los esfuerzos que recibe el balasto que se encuentra debajo.

Aerotraviesa: innovación española desarrollada por Adif que se coloca debajo de los raíles y que está diseñada para evitar que los trenes de alta velocidad que superan los 300 kilómetros por hora levanten las piedras del balasto debido a la fuerza que genera al moverse a tal velocidad.