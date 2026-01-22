«Ni mantenimiento, ni obsolescencia ni falta de inversión», Puente se desentiende

Publicado por Álvaro Soto / Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró ayer que el accidente de los trenes en la localidad cordobesa de Adamuz no se debió «ni a falta de mantenimiento, ni a un problema de obsolescencia ni a falta de inversión». Puente, que compareció durante dos horas y media acompañado por técnicos de Adif y de Renfe, anticipó que la investigación para esclarecer las causas del siniestro será «compleja» y avisó de que requerirá «tiempo».

«Ha sido un problema muy complicado que nunca habíamos visto, que nunca se ha manifestado de esta forma y que, cuando se haya esclarecido, tenemos que hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir», afirmó el ministro, que también anunció que comparecerá en el Congreso «a la mayor brevedad» para dar explicaciones sobre la colisión.

La posibilidad de que la red sufra un problema de falta de inversión fue totalmente descartada por Puente. Desde 2021, cuando entraron los nuevos operadores, «no ha parado de incrementarse la inversión, y especialmente ha sido muy intensa los dos últimos años», aseveró. «En julio de 2025 cerramos un año con inversiones de más de 6.000 millones de euros entre Adif y Renfe, que se equiparan al último año que más dinero se invirtió en la red ferroviaria en España, que es el 2011», detalló.

En un intento de trasladar «un mensaje de confianza» en la red ferroviaria española, Puente defendió los controles de Adif, que calificó como «los estándares de calidad de los más altos del mundo». El ministro concedió que «puede haber debate sobre si se invierte o no lo suficiente» en la red, pero también reclamó aplazarlo para cuando concluya esta investigación. «Sí pediría que se desvincule de lo que hemos vivido esta semana», señaló el ministro, que en cambio, descartó una auditoria completa al sistema español porque la red «está revisada en profundidad con arreglo a la normativa de la Unión Europea».

«Adif respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura. Estamos con unos estándares de control y calidad de los más altos. Es un sistema referente en el mundo. Trabajamos en muchos países del mundo a partir de los parámetros de nuestra alta velocidad», precisó. «No debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte», insistió.

Sobre la situación de las infraestructuras, el ministro se declaró «consciente» de las quejas de los maquinistas que utilizan las vías. «No somos sordos», explicó, antes de añadir que Transportes «va a aprovechar la renovación de la línea Madrid-Barcelona para sustituir los elementos de la vía que sean necesarios y poder llevar los trenes a de 350 kilómetros/hora», destacó. Sin embargo, admitió que el exceso de vibraciones en los trenes que han mostrado vídeos publicados en las redes sociales por viajeros, «no son normales» y se deberán «corregir». «Algunas imágenes muy extremas, desde luego, no son admisibles y, por tanto, tiene que intervenirse si se detectan», determinó.

Puente también aprovechó la ocasión para subrayar que ha estado en contacto con Iryo y que se planteó haber comparecido con ellos. «A nosotros nos correspondía comparecer así. No hemos querido involucrar a terceros en comunicaciones que nos comprometen a nosotros», aclaró.

En la comparecencia, el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, reiteró en que las vías de Adamuz pasaron las «revisiones habituales» y admitió que no encuentran «ningún fallo» que explique el accidente. De hecho, De la Bandera informó de que, además de las tres inspecciones de esta vía ya conocidas, se realizó otra el 7 de enero, solo once días antes del siniestro. Fue «una comprobación completa, que incluye geometría, estado de los motores, de las agujas y del desvío, de estos desvíos que se instalaron en mayo de 2025», desveló.

El representante de Adif valoró que el operador cumple «escrupulosamente» la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, con protocolos y procedimientos que «prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo». En este sentido, explicó que la infraestructura se inspecciona a pie o a bordo de vehículos ferroviarios, trenes auscultadores que recorren las líneas para examinarlas «exhaustivamente» con ultrasonidos mediante equipos instalados en trenes o a pie. En la red de alta velocidad, ha agregado, se realizan dos comprobaciones al año.

Mientras, el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, destacó los esfuerzos de la empresa pública por recuperar la circulación entre Madrid y Andalucía «en el menor tiempo posible». El Ministerio prevé que los trenes puedan volver a circular en esta ruta el 2 de febrero.