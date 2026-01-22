La solidaridad de los trabajadores ferroviarios en León

Publicado por E.F.G. (ICAL) León Creado: Actualizado:

Los comités provinciales de Renfe y Adif en León convocaron ayer a los trabajadores del sector ferroviario a una concentración en recuerdo y solidaridad con las víctimas el accidente de Adamuz (Córdoba), desarrollada en el hall de la estación de trenes de la capital.

Guardaron un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos y heridos y de apoyo a la familia ferroviaria, en un acto en el que también se extendió el gesto al siniestro del tren de Rodailes en Gelida (Barcelona). Reclamaron, además de subrayar el respeto a las víctimas y al duelo de sus seres queridos, que se investigue a fondo lo ocurrido para conocer las causas.