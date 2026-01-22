Dos leoneses muertos en la catástrofe de Adamuz y una maquinista leonesa en prácticas que se salva en el Rodalíes

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido ayer en Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista y otras 37 resultaron heridas, mientras que la Generalitat apunta al "desprendimiento de un talud" como "principal hipótesis" del accidente.EFE/ Quique Garcia

Publicado por DL / Agencias Redacción Creado: Actualizado:

El accidente ferroviario registrado a última hora del domingo en la localidad de Adamuz (Córdoba) se ha cobrado la vida de los leoneses. Se trata de Julio Rodríguez, cuyo cadáver fue hallado anoche por los equipos de rescate entre los entresijos del tren, al que se sumó José María Fernández, identificado en la tarde del martes por los equipos forenses. La confirmación llegó con su familia ya desplazada a Córdoba.

José María Fernández, un hombre de unos 50 años de edad, padre de dos hijos, jubilado y de profesión gruista y camionero, viajaba solo en el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid cuando el convoy descarriló a la altura del municipio cordobés de Adamuz alrededor de las 19:45 horas.

El otro leonés fallecido es Julio Rodríguez, cuyo cuerpo encontraron los equipos de rescate entre los entresijos de uno de los vagones movidos el martes por la Guardia Civil. Tenía 52 años y su familia había puesto a disposición de la investigación el material genético pertinente para su posible identificación. Con los restos hallados y cotejadas las muestras de ADN se pudo certificar su fallecimiento.

Profesor de danzas modernas y dueño de dos negocios dedicados al mundo de la música, se dirigía a Huelva en el tren Alvia. La Guardia Civil notificó a sus allegados que los peores presagios se habían cumplido y procedió al trámite de informar de su fallecimiento y de corroborar su identidad.

Rodríguez había puesto en marcha dos sellos, Salson, en Zamora y Salamanca, al igual que en el mundo de la disco, en su condición de DJ. De las dos esferas había surgido una intensa vida social que le hizo partícipe de numerosas actividades. Casi un millar de personas le seguían en sus redes sociales.

También había puesto en marcha una escuela de baile en Polígono X, en León capital.

El accidente, que involucró una colisión con un Alvia de Renfe en sentido contrario (dirección Madrid-Huelva), ha dejado hasta la fecha un balance oficial de 42 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, con labores de rescate e identificación que continúan en la zona.

Otra leonesa se vio involucrada en otro accidente de tren. Se trata de una maquinista en prácticas que acompañaba en cabina al conductor fallecido en el accidente de Rodalíes en Barcelona.

La joven, que estaba acumulando horas para completar su formación, está hospitalizada tras romperse tibia, peroné y varias costillas, según han confirmado a EFE fuentes sindicales.

La chica viajaba en cabina con otros dos compañeros en prácticas y el maquinista. Uno de los maquinistas en prácticas, de 28 años, resultó fallecido tras chocar el tren contra un muro de contención que se había desprendido a causa del temporal.