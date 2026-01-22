Fitur 2026: los reyes levantan el telón de una edición marcada por la tragedia ferroviaria de Adamuz

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Aunque la Feria Internacional de Turismo (Fitur) abrió sus puertas ayer miércoles, la inauguración oficial tuvo lugar hoy con la tradicional visita de los reyes, que, pese al luto oficial decretado tras la tragedia ferroviaria del pasado domingo, han querido mostrar su apoyo al sector turístico y a este evento que acoge a 161 países, más de 10.000 empresas y casi 1.000 expositores, y que tiene a México como 'País Socio'.

Los reyes arrancaron su visita en el stand dedicado al Gran Premio de Madrid que se estrena este año en el calendario del Mundial de Fórmula 1. Allí conversaron con el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Posteriormente, saludaron en el stand de Turespaña (el organismo público, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, que se encarga de la promoción en el exterior de España como destino turístico) a distintos consejeros autonómicos, como el de de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Y a continuación visitaron los espacios dedicados a Madrid, Islas Canarias y Navarra antes de comenzar por Portugal el recorrido por distintos países participantes.

Pese a esta inauguración oficial, Fitur sigue marcada por el luto oficial decretado por el accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de, al menos, 43 personas. Una circunstancia que ha reducido a la máxima expresión la asistencias de autoridades y de actividades institucionales. Asimismo, los operadores ferroviarios Ouigo, Iryo y Renfe cancelaron su actividad en la feria como muestra de respeto a las víctimas. El stand de Huelva, por su parte, se llenó de flores, velas y crespones negros en señal de luto, ya que el destino del Alvia siniestrado era la capital choquera y muchos de los fallecidos son onubenses. Además, se han suspendido numerosas fiestas institucionales que se celebran estos días en paralelo a la feria y donde los países, las comunidades autónomas y las ciudades muestran sus encantos de una manera más desenfadada.