Óscar Puente dice que las responsabilidades por el accidente de Adamuz serán asumidas: Las que sean y de quien sean"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que las responsabilidades del accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba) las deberá asumir quien "por acción u omisión" haya contribuido a que el siniestro se haya podido producir, "las que sean y de quien sean".

En una entrevista en La Cope, preguntado si va a presentar su dimisión, ha respondido que no ha tenido ni un "minuto" para pensar en sí mismo, dado que justo cuando llegó a casa después de atender el accidente de Adamuz el lunes por la noche sucedió el de Rodalies.

Dicho esto, ha dejado claro que "las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción u omisión a que esto se haya podido producir".

"Las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esta premisa", ha apuntado.

"Los seres humanos somos poliédricos"

Respecto a la credibilidad que pueda tener dada su actividad en la redes sociales, Puente ha asegurado que los seres humanos son "poliédricos", tienen muchas facetas, y él también.

En este caso y en este momento, después 43 fallecidos y de haber visto "heridos y amputados", ha salido su versión "más responsable, sensible y solidaria en toda su dimensión", ha indicado.

"Puedo permitirme a veces ser excesivo en las expresiones. No lo hago de mala fe, tengo mucho carácter y temperamento, y esto, a veces, me puede jugar una mala pasada", ha reconocido.

En este accidente, ha resaltado que dado "lo máximo de sí mismo" y que tiene la "conciencia tranquila".

Ha rechazado que -como le critican- prefiera poner el foco en la infraestructura antes que en el tren como origen del accidente.

Si el origen estuviera en el tren, también sería "un problemón", dado que está homologado y hay una veintena de ellos circulando, ha opinado.