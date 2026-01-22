Diario de León

El funeral de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, en fotos

Este lunes 19 de enero, la capital griega se ha convertido en el escenario del último adiós a la Princesa Irene de Grecia

Redacción
León

Este lunes 19 de enero, la capital griega se ha convertido en el escenario del último adiós a la Princesa Irene de Grecia, hermana menor de la Reina Sofía y del fallecido Rey Constantino II. Tras su fallecimiento a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela (Madrid), sus restos fueron trasladados a su tierra natal para recibir sepultura en el panteón familiar de Tatoi.

EFE

Funeral de Irene de Grecia

