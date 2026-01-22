Veterinarios ofrecen ayuda al perro Boro para tratar posibles traumas tras el accidente

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Colegio de Veterinarios de Málaga ha ofrecido este jueves ayuda especializada a Boro, el perro superviviente del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) que ha sido recuperado este jueves, para tratar los posibles traumas que haya podido sufrir tras el siniestro.

El can ha sido encontrado este jueves por un grupo de bomberos forestales a varios kilómetros del lugar del siniestro, en el Parque de la Sierrezuela, tras llevar varios días desaparecido, y se ha reencontrado con su familia, que había hecho un llamamiento a través de las redes sociales.

El Colegio de Veterinarios de Málaga cuenta con un grupo especializado en medicina del comportamiento formado por veterinarios con un alto nivel de especialización para "tratar los posibles traumas que haya podido sufrir tras el siniestro, lo que le llevó, de hecho, a escapar".

Más allá de que el perro se encuentre bien físicamente, los veterinarios recomiendan "hacer un seguimiento" desde el punto de vista de la medicina del comportamiento, para lo que intentarán contactar con las propietarias del animal para ofrecer este apoyo de forma gratuita.

Boro, cruzado de Schnauzer con Perro de Agua, fue adoptado en el año 2017 en la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, ha detallado la institución en un comunicado.

Según ha informado el servicio contra incendios de Andalucía Infoca, el perro ha sido localizado por un grupo de bomberos forestales, que estuvo buscándolo desde la jornada del miércoles, cuando fue avistado pero huyó al estar muy asustado pese a estar presente Ana García, la hermana de la dueña del animal.

García, que viajaba en el tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid y resultó herida en el accidente ferroviario, se ha abrazado este jueves a su mascota y ha dado las gracias a todos los que han participado en el rastreo