Sumar denuncia en el Congreso "amenazas" a trabajadoras del 016: "Ojalá os quemen vivas"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Sumar ha denunciado en el Congreso de los Diputados "amenazas y agresiones verbales" a trabajadoras del 016, el servicio de atención telefónica a víctimas de violencia de género, como "ojalá os quemen vivas".

Así lo ponen de manifiesto las diputadas de Sumar Júlia Boada, Esther Gil de Reboleño y Engracia Rivera en una batería de preguntas registrada en la Cámara Baja sobre la seguridad de las trabajadoras del 016, después de que eldiario.es publicase el 9 de enero de este año testimonios de empleadas.

En este sentido, las diputadas aseguran que las trabajadoras del 016, dependiente del Ministerio de Igualdad, "han venido recibiendo de manera recurrente amenazas y agresiones verbales de extrema gravedad, incluyendo expresiones como 'os vamos a matar' y 'ojalá os quemen vivas', así como insultos de carácter machista".

Igualmente, advierten de que estos "ataques" se producen de manera "prácticamente diaria" y destacan que "representan un riesgo real para la integridad física y emocional de las trabajadoras".

Asimismo, explican que el servicio, actualmente prestado por una empresa externa, se adjudica cada cuatro años mediante concurso público por el Ministerio de Igualdad. Entre las modificaciones introducidas en el nuevo contrato, adjudicado el 13 de noviembre de 2025, destaca la publicación de la ubicación de la sede de atención. Dicho contrato entrará en vigor el próximo 5 de marzo, momento a partir del cual las trabajadoras deberán trasladarse a un edificio en Madrid cuya dirección será de conocimiento público.

Si bien, desde Sumar exponen que el departamento dirigido por Ana Redondo señala que estos casos representan un 0,14% del total de llamadas. En todo caso, las diputadas indican que "la naturaleza de las amenazas y el riesgo que implican exigen una respuesta institucional clara, efectiva y con medidas de protección que incluyan un refuerzo de la atención psicológica y los protocolos de seguridad".

MEDIDAS CONCRETAS

En concreto, preguntan por las "medidas concretas" que tiene previstas implementar el Ministerio de Igualdad "para garantizar la seguridad física y psicológica de las trabajadoras del servicio 016 ante las amenazas recurrentes que sufren en el ejercicio de sus funciones".

Además, cuestionan si se prevé algún mecanismo de denuncia automática o de seguimiento legal de quienes llaman al servicio 016 "con el objetivo de acosar, amenazar o intimidar a las trabajadoras, para garantizar la efectividad de la acción penal y evitar la impunidad".

También pide conocer si Igualdad tiene previsto desarrollar alguna modificación del nuevo contrato "para proteger la confidencialidad y la ubicación de las sedes del servicio para garantizar la seguridad de las trabajadoras".

Del mismo modo, preguntan si se contempla la atención psicológica para el personal afectado y si existen protocolos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "prevenir y actuar" ante situaciones de acoso o agresión.