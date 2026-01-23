Vox presiona a Guardiola con la repetición de elecciones en Extremadura

Publicado por Iva Anguera Barcelona Creado: Actualizado:

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha responsabilizado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del bloqueo de las negociaciones en esta comunidad para formar nuevo gobierno autonómico. Después de que Guardiola afirmara este miércoles que la pelota está en el tejado de Vox, a los que habrían ofrecido incorporarse al gobierno extremeño, Garriga ha negado la mayor acusando a la popular de no asumir "el veredicto de las urnas".

Un contexto en el que Garriga no ha descartado la repetición de las elecciones autonómicas en esta comunidad. "Si vamos a repetición electoral o no dependerá de si Guardiola entiende el veredicto de las urnas" ha señalado el número dos de Vox al ser preguntado por esta posibilidad.

"He sido claro, todo depende de Guardiola" ha insistido. Garriga ha recriminado a la dirigente popular que diga "en público" que "está dispuesta a que Vox entre en el gobierno" pero no actúa en consecuencia en privado. "No dice lo mismo cuando negociamos la conformación del gobierno para que las políticas pactadas se cumplan" ha lamentado advirtiendo a los populares que frente a Vox, "estafas las justas".

Por ello ha exigido "un cambio de 180 grados en Extremadura y garantías para ese cambio de rumbo". Y ha señalado que Guardiola "tendrá que asumir la responsabilidad" de la falta de acuerdos si no se produce ese giro, avalado a su juicio por el resultado de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

Feijóo y Ayuso, "la misma estafa"

Garriga ha cuestionado también la divergencia de discursos del PP en las diferentes comunidades autónomas, ensalzando el acuerdo con el PP valenciano para los presupuestos de la comunidad. Así, ha considerado que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, con el que tienen roces evidentes, "es el mismo PP de López Miras, Prohens o Guardiola" ha señalado en alusión a las dificultades para pactar en Murcia, Baleares o Extremadura.

En Valencia, por el contrario, el PP estuvo dispuesto "a recortar gasto superfluo y decir no a los menas (menores no acompañados)" ha argumentado para explicar el acuerdo alcanzado con el PP en la Comunidad Valenciana. Una complacencia que no ve en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de ser "un buen producto de marketing pero la misma estafa que Feijóo".