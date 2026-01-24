La hora que el Alvia estuvo sin ayuda pone el foco en la reacción a la tragedia

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

Las primeras asistencias que llegaron al lugar del accidente ferroviario de Adamuz creían que solo había un tren, el Iryo, descarrilado, y tardaron más de una hora en desplegarse en el segundo convoy, el Alvia, involucrado en el siniestro y donde la situación, si cabe, era todavía más infernal, pues había más fallecidos y más heridos, y de mayor gravedad. Ni los guardias civiles ni las primeras emergencias que acudieron al filo de las 20 horas al kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla la noche de este 18 de enero fueron alertadas de que había un tren de Renfe también involucrado, según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico y según han reconocido tanto fuentes del instituto armado como de la Junta de Andalucía, que fue la que coordinó el despliegue de asistencia al tratarse de una gran catástrofe.

De acuerdo con la información en poder del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transportes, aunque ya desde las 19:47 horas del domingo el Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de Córdoba de la Guardia Civil tenía conocimiento del accidente a través del 112, no fue hasta pasadas las 20:15 horas (de acuerdo con la cronología oficial, aunque los supervivientes sitúan mucho después las primeras alertas) cuando una patrulla del instituto armado dio las primeras noticias de que había un segundo convoy siniestrado.

Y no fue hasta las 21:16 horas, ahora sí, cuando "la Guardia Civil reporta un número indeterminado de personas atrapadas y varios fallecidos entre ambos trenes, que se encuentran a casi un kilómetro de distancia entre sí", según se señala en el cronograma oficial y confirman efectivos que estuvieron en el rescate.

Hasta ese preciso momento, las 21:16 horas, los paramédicos y rescatistas se centraron exclusivamente en la atención de los pasajeros del tren Iryo 6189 Málaga-Madrid, mientras que los supervivientes del Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva que lograron salir por sus propios medios miraban a lo lejos, desconcertados, las luces de emergencia de las ambulancias que no acababan de llegar, como han detallado ya de forma coincidente varios de los pasajeros de este segundo tren en sus interrogatorios. En sus declaraciones, estos supervivientes han narrado que decidieron ir a hacia la luces al comprobar que nadie los socorría y que fue entonces, ya casi llegando al Iryo, cuando se toparon con la primeras patrullas y avisaron de la existencia del segundo convoy.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el centro de control de Adif situado en la estación de Atocha, en Madrid, no perdió nunca el rastro del Alvia. "Aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía", dijo Puente, que explicó que el operador ferroviario tiene dos centros de control y que fue uno de ellos el que avisó a las 20.01 al 112. Sin embargo, el ministro admitió que no sabe a qué hora llegaron las emergencias a socorrer al Alvia, aunque defendió que los equipos sanitarios primero se encontraron el Iryo, "donde había heridos y desaparecidos", y que el otro "estaba más lejos y era más difícil de ver". Además, declaró que Renfe también tiene otros dos centros que, "dos o tres minutos antes", advierten al 112 sobre lo que ha podido ocurrir. "No sé cuándo llegan ni me corresponde porque no soy el competente en emergencias. La Guardia Civil sí sé que llegó en torno a las 2015", aseveró.

Según manifestó previamente en una nota el ministerio, el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe (CGO) informó a ADIF a las 19:59 de que en el Alvia había heridos, pero le dice que "posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB" (el sistema de seguridad de control de tráfico ferroviario). Renfe también relata que un comercial contacta con la interventora y justo en ese momento le indica "que le tiene que dejar, que ha habido un accidente". No obstante, en su comunicado (igual que ha hecho después el ministro), Transportes no cuenta en ningún momento cuándo descubre que el Alvia se ha siniestrado y que no se trata de un simple frenazo.

93 minutos claves En todo caso, pasaron exactamente 93 minutos entre el siniestro (19:43 horas) y el primer reporte oficial (21:16) que confirmaba la existencia de un segundo tren accidentado al operativo que ya estaba desplegado en la zona. Y eso a pesar de que tanto Adif como el 112 sabían -aunque efectivamente la situación era muy confusa- que había indicios muy serios de que había un segundo tren involucrado.

Y es que, siempre de acuerdo con los datos oficiales de la cronología oficial y los datos de las cajas negras, a las 19:48 horas hubo dos llamadas desde el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha al maquinista del tren Alvia 2384. Ambas, sin respuesta. Fue a las 19:49 cuando Adif tuvo la primera confirmación fehaciente del accidente del Alvia a través de una tercera llamada a la interventora del tren, quien informó de que presentaba un golpe en la cabeza y aseguraba que iba a intentar localizar al maquinista, que por entonces ya estaba muerto.

No solo Adif. Las llamadas de los supervivientes del Alvia al 112 se comenzaron a recibir, al menos, desde las 19:51 horas. Esa zona cercana a Adamuz tiene una cobertura móvil razonable y las llamadas fueron exitosas, según han explicado fuentes de la investigación. Sin embargo, nadie se percató entonces de que las mismas procedían de un segundo tren accidentado, según se infiere de todos los documentos.