Sumar registra en el Congreso una iniciativa para que España salga de la Otan

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

Sumar lleva al Congreso su pulso militarista con el PSOE. Los de Yolanda Díaz han registrado este viernes en la Cámara baja una proposición no de ley instando al Gobierno a iniciar el proceso para que España abandone la Otan. La iniciativa, presentada por el diputado de IU Enrique Santiago, no sería vinculante, de aprobarse, pero forzará a los socialistas, y a otros grupos parlamentarios, a fijar postura en un debate que llega al hemiciclo en un momento clave, con Donald Trump amenazando el territorio de un socio de la Alianza Atlántica y las conversaciones de los socios de la UE para reforzar la autonomía militar continental.

El socio minoritario del Gobierno considera que la Otan es un organismo «controlado» por el presidente de Estados Unidos, «enemigo» de los países europeos. «No podemos ser vasallos de Trump", ha aseverado Santiago, justo un día después de que el propio Trump afeara a España la decisión de Pedro Sánchez de no elevar el gasto en defensa al 5% del PIB: «Quiere viajar gratis».

Según ha explicado el diputado de IU, el objetivo de esta iniciativa no es otro que «proteger» a España porque, a su juicio, es «evidente» que la OTAN no sólo no defiende al país «de nada", sino que es «una inmensa maquinaria para apropiarse de los Presupuestos del Estado", esto es, para «desviar recursos del imprescindible gasto social en sanidad, en educación, en vivienda, en servicios sociales y entregárselos a empresas armamentísticas, en su inmensa mayoría controladas por fondos de inversión y de capital estadounidenses».

Si España destinara finalmente el 5% del PIB a Defensa, supondría unos 85.000 millones de euros al año, «más que el total del presupuesto en educación y 4/5 partes del presupuesto total del Estado de todas las administraciones en sanidad durante el año 2025", ha ilustrado el también presidente del Partido Comunista.

El presidente del Gobierno, por su parte, volvió a considerar más que suficiente la implicación económica y militar de España en la Alianza Atlántica, y recordó que nuestro país gasta más que otros 13 socios de la OTAN juntos. "España al igual que fortalece su defensa, va a contribuir a fortalecer la defensa colectiva, sin renunciar a impulsar la sanidad pública, la educación y la cohesión social", destacó Sánchez en una rueda de prensa en la madrugada de este viernes en Bruselas, tras la reunión del Consejo Europeo.

La propuesta de sumar, impulsada por IU -que hace una semana calificó de "atlantista" y "neoliberal" al PSOE- propone iniciar los trámites con lo previsto en el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte. Este establece que cualquier país miembro puede notificar su retirada al Gobierno de Estados Unidos, que actúa como depositario, y que su salida se hará efectiva un año después de dicha notificación.

Bases de Rota y Morón La proposición también emplaza al Ejecutivo a poner fin a los acuerdos derivados que vinculan a la estructura militar integrada de la OTAN, a sus compromisos estratégicos y operativos, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, con la intervención de las Cortes Generales.

Además, IU también solicita iniciar los trámites de denuncia de los convenios bilaterales de carácter militar suscritos con Estados Unidos, incluyendo expresamente los acuerdos relativos al uso compartido y presencia militar en las bases de Rota y Morón.