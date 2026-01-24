La detenida en Ferrol por terrorismo yihadista estaba muy radicalizada y enviaba dinero para financiar atentados

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La joven detenida esta semana en Ferrol (A Coruña) y enviada a prisión por delitos relacionados con el terrorismo yihadista estaba "muy radicalizada" y tanto ella como otro detenido en la misma operación tenían manuales para hacer explosivos y enviaban dinero a grupos terroristas para financiar la lucha armada, según ha detallado la Policía Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó el viernes prisión provisional y sin fianza para una joven que fue detenida el martes en Ferrol y a la que se atribuyen delitos de financiación del terrorismo yihadista, autoadoctrinamiento y colaboración con organización terrorista.

En la misma operación, desarrollada por la Policía Nacional, fue también arrestado un hombre en Cartagena (Murcia), lugar en el que reside habitualmente la joven, y que por su parte ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares, según informaron fuentes jurídicas.

La Policía Nacional ha detallado este sábado que ambos arrestados utilizaban las redes sociales para divulgar todo tipo de contenidos afines a la organización terrorista Estado Islámico.

La investigación comenzó en febrero de 2025 cuando los agentes detectaron la presencia de una persona que divulgaba "todo tipo de material yihadista" y que además estaba haciendo acopio de manuales y materiales para poder hacer explosivos "que le eran proporcionados por miembros de la organización terrorista ubicados en Siria".

Esta persona "muy radicalizada" compartía dogmas con otro sujeto, junto al que enviaba dinero a favor de grupos terroristas afincados en zona de conflicto, "dejando patente su interés por financiar la causa armada", añade la Policía.

Los agentes les detuvieron el martes y registraron tres domicilios en los que intervinieron numeroso material electrónico y documentación que está siendo analizada por los especialistas, así como una bandera de la organización terrorista DAESH.

La investigación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y A Coruña y las Brigadas Locales de Información de Ferrol y Cartagena, con el apoyo de Europol y de las autoridades iraquíes.