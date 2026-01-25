Un hombre asesina al amigo de su hijo, de 13 años, y se entrega a la Guardia Civil

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzando Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se produjeron en la casa de este hombre, que ha quedado detenido. Su hijo y la víctima estaban en el domicilio jugando a videojuegos, según han indicado fuentes de la investigación. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca.

Los hechos se descubrieron en la tarde de este sábado cuando sobre las 18.30 horas el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo sucedido. Esta persona llegó a las dependencias de la Benemérita ensangrentado, según ha podido saber Europa Press.

El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas y las circunstancias de este suceso.

DOS DÍAS DE LUTO

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente" ocurrido en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados para esta jornada en la localidad, como una actividad relacionada con el Día del Árbol prevista para este domingo por la mañana y una obra de teatro programada para esta tarde, ha concretado esta administración local a Europa Press. Además, se han suspendido actos previstos por clubs deportivos del municipio.