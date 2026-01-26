Un hombre mata a cuchilladas a un menor de 13 años que era amigo de su hijo

Miembros de la Guardia Civil de criminalística en el lugar donde ayer se cometió el asesinato de un menor de 13 años en la localidad valenciana de Sueca, después de que un hombre de 48 años se entregase en el cuartel de este municipio y confesase el crimen.EFE/Ana Escobar

Publicado por Ignacio Cabanes Valencia Creado: Actualizado:

Ensangrentado y nervioso un hombre de unos 50 años acudió el sábado por la tarde al cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia), donde confesó ser el autor de la muerte a cuchilladas de un menor de sólo trece años, amigo de su hijo. La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte violenta del niño, ocurrida en el domicilio del presunto homicida.

Por el momento no han trascendido los motivos por los que J. M. F. habría acabado con la vida del adolescente, amigo de su hijo, que también estaba en el inmueble cuando se han producido los hechos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, la Policía Local de Sueca y personal sanitario, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. El crimen se ha producido en la vivienda donde reside el presunto autor del homicidio, y sus dos hijos de trece y siete años, en la calle Trinquet Vell de Sueca. El hombre estaba separado desde antes de la pandemia y tenía actualmente la custodia de sus hijos.

«Desde que se divorció de la mujer se le veía muy decaído", apuntaron varios testimonios. Vecinos y jóvenes de edades próximas a la del fallecido se han acercado hasta el cordón policial para saber qué había ocurrido cuando se han enterado de quién era la víctima y que el padre de su amigo se había entregado. No podían creérselo ya que ambas familias nunca habían dado problemas.

«Todavía no me lo puedo creer, pondría las manos en el fuego por él", aseguraban fuentes vecinales sobre el detenido, que incluso hacían cábalas sobre si podría estar encubriendo a su hijo, lo cual carece de sentido al ser un menor inimputable.

Se investigan las circunstancias en las que el padre habría agredido con un cuchillo al amigo de su hijo después de que los jóvenes tuvieran, al parecer, una discusión.

La víctima había acudido al domicilio de su amigo tan solo una hora antes para ayudarle con la instalación de un programa informático. La madre del fallecido le pidió que no fuera porque J. M. F. no le inspiraba confianza. "Tranquila mamá, que es muy buen hombre", le dijo la víctima antes de marcharse a la casa donde ha encontrado la muerte.

El macroequipo de Policía Judicial de Almussafes -formado por investigadores de este puesto de la Guardia Civil, de Sueca y de Tavernes de la Valldigna- se hizo cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer este crimen, y qué podría haber llevado a este vecino de Sueca a acabar con la vida del amigo de su hijo, un niño de solo trece años de edad.

Una de las líneas de investigación que se maneja son los problemas que el detenido tenía con su expareja y madre de sus dos hijos, de trece y siete años. Los padres de la víctima son amigos de su ex, pero el hecho de que descargara su violencia contra un niño que nada tenía que ver con su separación carece de cualquier sentido. En un primer momento se barajó que los niños hubieran discutido mientras jugaban a la videoconsola, aunque este aspecto ha quedado descartado. El crimen se produjo en el domicilio de la calle Trinquet Vell de Sueca donde reside el presunto homicida con sus dos hijos, de los que tiene la custodia.

Fuentes vecinales apuntan que tras el proceso de separación de su mujer el detenido, de 48 años, ya no era el mismo. Incluso algunas de estas fuentes indican que habría tratado de condicionar a sus hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos. Él también cuenta con antecedentes por violencia machista precisamente por el presunto maltrato hacia su ex.

Intervienen un cuchillo y un bate de béisbol

Durante horas la calle Trinquet Vell de Sueca permaneció acordonada mientras agentes del equipo de Criminalística de la Guardia Civil realizaban una minuciosa inspección técnico policial en el lugar del crimen. Los agentes intervinieron en la vivienda un cuchillo y un bate de béisbol, presuntas armas homicidas. Asimismo tomaron muestras biológicas de los restos de sangre hallados en la vivienda, así como de las prendas de ropa del detenido, que acudió al cuartel totalmente ensangrentado.