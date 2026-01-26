La jueza de la dana cita a tres escoltas de Mazón como testigos el próximo 9 de febrero

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha citado a declarar como testigos el próximo 9 de febrero a tres escoltas del entonces president de la Generalitat cuando sucedió la catástrofe, Carlos Mazón.

En una diligencia de la que ha dado cuenta este lunes el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora ha citado asimismo a testificar, el 2 de marzo, al diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

Para el 4 y el 5 de marzo han sido citados como testigos, en el mismo juzgado de Catarroja, dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME).