Puente asegura que los ceses del lunes no tienen "nada que ver" con Adamuz ni Gelida

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido este martes en que los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de Operaciones y Explotación de Adif, Raúl Míguez, "no tienen nada que ver" con el accidente en Gelida (Barcelona) del pasado día 20 ni con el de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Ambas destituciones se conocieron ayer después de una semana de caos en la red ferroviaria de Cataluña, cuyo servicio de Rodalies (Cercanías) debía reanudarse en un 80 % tras muchos sobresaltos y un fin de semana prácticamente sin trenes, pero que finalmente se tuvo que suspender por completo hasta en dos ocasiones por un fallo informático en el centro de comunicación de Adif.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha señalado que los ceses tampoco tienen relación con el accidente del lunes en Rodalies, en el que falleció un maquinista tras derrumbarse un muro de contención encima del tren, un muro que no pertenece a la red ferroviaria, es decir, "ni es de Adif ni es de Renfe", ha zanjado.

En cuanto a su comparecencia en el Senado para dar explicaciones sobre todos estos asuntos, prevista para el próximo martes, Puente ha asegurado que la afronta "con normalidad democrática", en contraste con lo que ocurrió "en tiempos pretéritos".

"Se hacen ahora muchas comparaciones de esta tragedia con la dana (ocurrida el 29 de octubre de 2024), que poco tiene que ver", ha dicho el ministro, que se ha referido al accidente ferroviario ocurrido en 2013 en Angrois, en Santiago de Compostela, el que murieron 80 personas.

"El entonces presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) no compareció ni en el Congreso ni en el Senado, nunca, y la ministra del ramo de entonces, Ana Pastor, compareció solo en la Comisión de Transportes del Parlamento, no el pleno, ha recordado Puente.

También se ha preguntado por qué en ese momento "no se consideró necesario dar una explicación en el pleno "ni en el Congreso ni en el Senado", y "hoy, el mismo grupo que consideraba que no era necesario, considera imprescindible que esas explicaciones se den".

En todo caso, ha dicho, "estoy a disposición del Parlamento y daré todas las explicaciones que estén a mi alcance, como he hecho desde el minuto uno de esta situación"

Sobre que el PP haya pedido su dimisión, ha dicho que no le sorprende y que "han tardado bastante en hacerlo, para lo que son los parámetros habituales con los que se comportan" y ha reafirmado que tiene la conciencia muy tranquila y que hace su trabajo lo mejor que puede.

"Actúo con arreglo a mi conciencia, mi obligación y mi sentido del deber y tomaré las decisiones que tenga que tomar con arreglo a esos parámetros, no a los del Partido Popular", ha añadido.

En cuanto a los posibles errores cometidos a la hora de informar sobre los accidentes y el resto de las circunstancias de estos días, Puente ha dicho que "compatibilizar la transparencia absoluta con la perfección absoluta a la hora de comunicar es imposible" y que si ha habido algún error no ha sido de mala fé.

"No tengo el más mínimo interés en que no se sepa la verdad", sino todo lo contrario, ha dicho. "Se lo debemos a las víctimas, y no solo lo voy a demostrar con palabras. Les aseguro que vamos a demostrar con hechos en el día a día y en el tiempo que quede por venir que la mayor garantía que tienen las víctimas para que se sepa la verdad es este gobierno y en particular este ministro".

Puente ha pedido a los medios de comunicación que sean conscientes del "esfuerzo comunicativo" que se está haciendo "en una materia que cada vez se complica más", como las soldaduras, y ha afeado que algunos hayan publicado "interpretaciones" sin contrastar.

"Lo que más nos importa, ha añadido, es que las víctimas tengan la garantía que la búsqueda de la verdad es el único objetivo que tenemos, por ellos y por los que van a subirse al tren mañana, pasado o al día siguiente", por intentar reducir "ese factor riesgo todavía más de lo que ya está, que está muy reducido".