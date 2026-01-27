Yolanda Díaz carga contra el PP: "Les han quitado 50 euros de pensión"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este martes contra el PP por haber votado en contra del decreto del escudo social que incluía la revalorización de las pensiones y que finalmente se ha derogado en el Congreso por el voto en contra del partido de Alberto Núñez Feijóo, Vox y Junts.

"Hoy el PP les ha quitado los 50 euros que los pensionistas ya estaban percibiendo en su pensión gracias a la aportación que el Gobierno de España hizo en diciembre", ha dicho Díaz en los pasillos del Congreso momentos después de la votación del decreto.

En opinión de la vicepresidenta, los 137 diputados del PP "una vez más han golpeado" a los jubilados. Asimismo, Díaz ha reprochado que los partidos que han votado en contra del decreto no han podido "ni siquiera aplaudir" tras haber ganado esa votación porque, entiende, que les da "vergüenza" haber "arrebatado" a más de diez millones de personas cincuenta euros al mes.

QUE LOS VOTANTES TOMEN NOTA

"Quiero decirle a los españoles que miren lo que vota cada quien (...) Los votantes del PP, que son pensionistas, no pueden soportar que hoy su partido y las derechas en España les quiten 50 euros más al mes.", ha aseverado la vicepresidenta.

También el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que fue el encargado de defender el decreto ante el Pleno del Congreso, ha querido subrayar que "13 millones de pensionistas han sido dañados por los grupos de la derecha".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recriminado en declaraciones en los pasillos del Congreso que la derecha puede poner las excusas ideológicas o "piruetas retóricas" que quieran, pero hoy votan en contra de la revalorización de las pensiones o de proteger a la gente vulnerable ante desahucios.

BUSTINDUY DENUNCIA LAS "PIRUETAS RETÓRICAS" DE LA DERECHA

"Que les den las vueltas ideológicas y retóricas que quieran. Lo que está haciendo la derecha española es utilizar como ariete a las personas que menos tienen en este país y, de paso, utilizar a los pensionistas como rehenes", ha lamentado para contraponer que este Gobierno va a seguir avanzando en materia social.

De su lado, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha criticado que "el voto en contra de la subida de las pensiones y del resto de medidas del escudo social demuestra que el PP y Junts han dimitido de la legislatura".

"Mientras el Gobierno acelera para seguir garantizando la dignidad de las personas más vulnerables y la seguridad de nuestras y nuestros mayores, el PP está anclado en la teoría de la conspiración y en la parálisis total. Lo que no cuela es inventarse después que ellos siempre han subido las pensiones cuando gobernaban y que critiquen al Gobierno si aprueba esa subida con un Real Decreto", ha zanjado en declaraciones remitidas a los medios.