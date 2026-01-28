Facua denuncia a la Falange por vender artículos en su web bajo la apariencia de donativos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a La Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por disfrazar como «donativos» la venta de productos a través de su página web y no informar sobre el derecho de desistimiento.

La asociación ha podido comprobar que estos supuestos «donativos» están asociados a la entrega de productos como banderas, pegatinas, libros, llaveros o camisas, unos artículos que tienen unos precios previamente fijados y sin carácter voluntario, lo que supone en la práctica una transacción comercial encubierta. Es más, todos estos productos están incluidos en un apartado «Tienda» de su página web, lo que evidencia que el usuario accede a un espacio donde se venden productos.

Esta forma de actuar podría constituir una simulación contractual destinada a eludir la aplicación de la normativa fiscal, de consumo y de comercio electrónico que resultaría exigible en caso de una compraventa ordinaria, así como a evitar las obligaciones de información y protección de los consumidores y usuarios.

Qué dice la ley

Esta venta de productos camuflada como si fuesen donativos supone la vulneración del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde queda establecido que en cualquier oferta comercial de bienes y servicios se debe informar sobre «el precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario».

El artículo 97 de esta misma norma señala que antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, el empresario le facilitará de forma clara y comprensible «el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas» y cuando exista un derecho de desistimiento como es este caso «las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento».

Práctica desleal y engañosa

FACUA considera que La Falange está incurriendo en una práctica comercial desleal y engañosa. El artículo 5 de Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, señala que «se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio».

Desde el punto de vista fiscal, la utilización de la figura del «donativo» para encubrir la entrega de bienes a cambio de una contraprestación económica podría constituir una simulación de negocio jurídico, lo que supone una clara vulneración de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La asociación entiende que esta organización política lleva a cabo actividad de compraventa encubierta, articulada mediante una simulación contractual destinada a eludir de forma consciente y sistemática la aplicación de la normativa de consumo y fiscalidad, privando así a los consumidores de los derechos y garantías que legalmente les corresponden.

Por todo ello, FACUA ha pedido a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación y valore la apertura de un expediente sancionador a la Falange por las diferentes irregularidades que comete al disfrazar la venta de productos como si fuesen donaciones.