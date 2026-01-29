Pérez Reverte cancela las jornadas de la guerra por las amenazas de la izquierda

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento «hasta nueva fecha» tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes. "La intención expresada por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de La guerra que todos perdimos la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican. Los firmantes lo achacan a «una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes» a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos «conocían perfectamente» y cuya asistencia «habían confirmado hace meses». La polémica en torno a estas jornadas se desató el pasado fin de semana, después de que el escritor David Uclés, que había confirmado su participación, se retractara alegando como principal motivo el no querer compartir cartel con el expresidente José María Aznar y con uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Pérez-Reverte y Vigorra tachan de «sorprendente» el anuncio de Uclés, a quien reprochan su «tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia» y expresan sus sospechas de que «estuviera concertado de antemano».