Aldama asegura que Delcy le dio un sobre con pruebas de la financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama (c), investigado en el caso Koldo, se dirige a los medios tras su aparición este miércoles durante la comparecencia ante la prensa de la militante del PSOE Leire Díez en la que ha asegurado que "ha mentido en todo".

El empresario Víctor de Aldama, corruptor confeso del 'caso Koldo', declaró este jueves como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera nacional PDVSA en febrero de 2020 que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según señalaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

En el marco del acuerdo del colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, que ya le valió en su momento su excarcelación por su implicación en un caso de fraude fiscal de 231 millones, además de ver reducida la petición de pena (7 años de cárcel) por el llamado 'caso mascarillas', De Aldama detalló al juez instructor Santiago Pedraz y al fiscal Luis Pastor que la documentación que llevó a su mano derecha Luis Escolano tras salir de prisión en noviembre de 2024 procedía de la propia Delcy, entonces vicepresidenta del país sudamericano y responsable de la cartera económica.

En concreto, los investigadores de la Guardia Civil recogieron en un informe que en una fotografía reenviada por Escolano a De Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. "Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020", reseñaron los agentes.

Las mismas fuentes consultadas explicaron que este asunto ha salido durante el interrogatorio del Ministerio Público, a cargo del fiscal anticorrupción Luis Pastor, cuando en un momento dado y para sorpresa del propio corruptor, se puso sobre la mesa si conocía algo de la presunta financiación del partido de Gobierno. Entonces, De Aldama habría respondido que este era un tema que llevaban él y el fiscal "en privado", pero que si lo veía conveniente podía responder en sala. Tras esto, habría ratificado según estas fuentes -ya lo deslizó en otros interrogatorios o en público en sus muchas declaraciones con el objetivo de "derribar" al Ejecutivo- que el partido se habría financiado a través de PDVSA.

La introducción de este asunto en la declaración como investigado de Aldama nada tenía que ver con su papel central, según la Unidad Central Operativa (UCO), en el millonario fraude fiscal de Villafuel, la operadora de su socio y amigo Claudio Rivas, que el miércoles se acogió a su derecho a no declarar. Tampoco dio detalles sobre los 73,9 millones de euros que la UCO estima que están ocultos en el extranjero (Portugal, Colombia o China) y que no han aflorado aún. Un dinero procedente del beneficio de no abonar el impuesto del IVA.

Testaferros Ello pese a que los investigadores le sitúan como la persona que trató de influir previo pago en Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos (2018-2021), para agilizar en varios ministerios la obtención de la licencia de operadora de combustible a Villafuel, que acabó concediendo el Ministerio de Transición Ecológica en septiembre de 2022. Esto es, 14 meses después de que Koldo y Ábalos abandonaran el departamento y tras informes iniciales contrarios por no cumplir los requisitos administrativos. Del otro lado, los agentes de la UCO sostienen que Rivas usó la presunta red de testaferros de Aldama y sus sociedades instrumentales para ocultar las ganancias del impago del IVA.

Pues bien, de todo esto pasó este jueves de puntillas en su comparecencia judicial. Eso sí, el interrogado sacó de la ecuación Delcy-PDVSA-PSOE a la sociedad Villafuel, a quien no incriminó, y aseguró que él no forma parte de ninguna trama de hidrocarburos y lo que hizo fue intermediar para defender el pago de una deuda de la compañía Have Got Time, administrada por la empresaria Carmen Pano, también investigada en la causa y que comparecerá este viernes ante el juez Pedraz.

"Es mentira que Pano diga que llevó 90.000 euros míos en bolsas a Ferraz (sede del PSOE). No es verdad. Yo solo era un comisionista y un conseguidor que siempre facturé y pagué mis impuestos tanto en España como en Portugal", acertó a decir Aldama a la salida del juzgado, quien afirmó que recibió "más de 100.000 euros" por este cometido legal. "(Pero es mentira) que la UCO diga que yo me llevé 300.000 euros en comisiones ilegales por este trabajo", aseguró.

Igualmente, las fuentes consultadas señalaron que el empresario declaró que hubo una reunión con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con Koldo García porque estaban interesados en obtener unos depósitos fiscales en las islas. Aldama ha indicado que fue a esa reunión con el empresario Manuel Salles, también investigado en la causa, si bien precisó de nuevo que nada tiene que ver con Villafuel.