Las familias ante los Reyes y los políticos: «Sólo la verdad nos ayudará»

Los Reyes han consolado ayer, al término del funeral celebrado en el pabellón de deportes de Huelva, a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), a las que han abrazado, escuchado y dado el pésame durante cerca de una hora.

Al término del funeral, Felipe VI y Letizia se han dirigido a las filas de la pista en la que se encontraban los más de 300 familiares de las víctimas mortales que han participado en el acto religioso, algunos de las cuales portaban fotografías de sus allegados fallecidos y les relataban entre lágrimas sus pérdidas. Saludaron con cariño a niños que se encontraban en silla de ruedas y a otros heridos. La misa acabó con las emotivas palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las 45 víctimas del siniestro, 28 de las cuales eran originarias de Huelva. Liliana Sáenz ha asegurado en nombre de las familias que este funeral era el único que querían y que lucharán por conocer la verdad desde la serenidad en un contexto de una sociedad polarizada que comenzó a resquebrajarse, dijo.

«Lucharemos por saber la verdad», dijo. «Sólo así podremos curar una herida que nunca cerrará», añadió muy emocionada. «Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen», dijo. Acompañada por su hermano Fidel, ambos cogidos de la mano con una rosa blanca, tuvo palabras de agradecimiento para el pueblo cordobés de Adamuz: «Ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos». El agradecimiento se hizo extensivo a los cuerpos de seguridad y emergencia. También el obispo de Huelva hizo en su homilía un llamamiento a esclarecer la verdad de lo ocurrido en el siniestro y a actuar con justicia para que en el futuro se eviten tragedias semejantes.

A la salida, los Reyes fueron vitoreados. No así los políticos.