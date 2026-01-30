Sanidad abre la puerta a la dispensación de cannabis medicinal en farmacias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha abierto la puerta a que la dispensación de preparados estandarizados de cannabis, actualmente restringida a los servicios de farmacia hospitalaria, se extienda a las oficinas de farmacia comunitaria.

"Después de un periodo inicial de dispensación en el ámbito hospitalario puede abrirse al ámbito de la oficina de farmacia comunitaria, en el caso de que se vea pertinente", ha señalado Padilla, quien ha añadido que a final de año se evaluará esta aspecto del real decreto sobre el uso de cannabis terapeútico que fue aprobado el pasado octubre.

Durante una jornada de la Sociedad Española del Dolor (SED), Padilla ha recordado que la regulación del cannabis medicinal responde a un mandato de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que encargó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) su desarrollo. "Es una regulación que pretende ser estricta en su inicio, pero que nace con capacidad de adaptación", ha subrayado.

"Y esa capacidad para adaptarse creo que queda reflejada en el hecho de que, por ejemplo, las indicaciones se han sacado al Formulario Nacional de la AEMPS que es un elemento mucho más modificable", ha explicado el secretario de Estado.

Tras ello, Padilla ha insistido en que a final de año se evaluará la regulación y se estudiarán posibles cambios. "Nos va a permitir aprender en el avance de las indicaciones y modificarlo en función de la mejor evidencia disponible. Además, nos permitirá aprender en los procedimientos y lugares de dispensación y modificarlo según la mejor experiencia que vayamos teniendo", ha detallado.

NO SE REGULARÁ PARA FINES RECREATIVOS

A continuación, el secretario de Estado ha reconocido que ya eran conscientes al inicio de la regulación de que no podrían colmar todas las expectativas, ni del ámbito profesional ni del de los pacientes y usuarios. "Entre otras cosas porque en muchas ocasiones nos encontrábamos en elementos de tensión con algunas situaciones", ha agregado.

No obstante, ha descartado que la regulación del cannabis terapéutico derive en una regulación del cannabis recreativo en España. "Durante este proceso nos hemos reunido con muchos reguladores de otros países, que nos han dicho que su regulación del cannabis medicinal era una especie de puerta inicial para la regulación del cannabis con fines recreativos, pero sin embargo sabíamos que en España no era el caso", ha finalizado Padilla.