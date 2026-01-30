La muerte de uno de los heridos eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una mujer que resultó herida de gravedad en el siniestro ferroviario del término municipal cordobés de Adamuz el domingo 18 de enero ha fallecido este viernes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permanecía ingresada desde el día del suceso, con lo que asciende a 46 el total de personas muertas por este accidente, según han informado fuentes sanitarias.

Según ha podido confirmar Europa Press, esta vecina de La Palma permanecía ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde el día del accidente por politraumatismo y afectación en los pulmones, pero este viernes se ha confirmado su fallecimiento.

De este modo, es la tercera víctima mortal de La Palma del Condado que fallece en el tren, dado que un matrimonio de la localidad también figuraba entre los fallecidos.

En concreto, el número actualizado de heridos hospitalizados desciende así a 16 personas tras este fallecimiento, todo ello después de que en las últimas horas ha recibido el alta un adulto, a la vez que otro adulto ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permanece ingresado ahora un adulto y otro está en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Además, la provincia de Huelva aumenta así a 28 las víctimas mortales ocasionadas por el accidente. Este fallecimiento se confirma el día después de la celebración de la misa funeral por las víctimas morales del accidente en la capital onubense.

LOS HOSPITALIZADOS SON 16, CON DOS EN UCI

Por lo que se refiere a los hospitalizados totales, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 15 adultos y un menor.

En relación a los cambios sobre el parte de este jueves, además del traslado de un adulto de UCI a planta en el Hospital Reina Sofía, el alta mencionada la ha recibido un adulto en el Hospital Cruz Roja, al tiempo que se ha realizado el traslado de una mujer del Hospital Cruz Roja de Córdoba al Hospital Infanta Elena de Huelva. Así, en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 14 personas, en concreto 13 adultos y un menor.

Al respecto, desde el Hospital Cruz Roja, en el que ya no permanece ningún herido del siniestro, han expresado que no pueden "estar más contentos hoy", después de que tanto el varón como la mujer, José María y María José, "regresan a sus casas tras haber estado ingresados en el hospital desde el accidente". "Ambos están mejor, recuperándose", han valorado.

En este sentido, José María estuvo siete días en la UCI y luego en planta. Cuenta que "a pesar de las circunstancias, su estancia ha sido inmejorable". Según ha relatado, "me ha cambiado por completo el concepto que tenía de un centro médico". "Aquí hay un equipo humano increíble, desde celadores, auxiliares, enfermeras, médicos", de forma que "todos han demostrado una humanidad y un respeto asombrosos", ha asegurado, para confesar que le da "hasta pena" tener que irse, aunque volverá "para verles, aunque ya de visita".

Por su parte, María José también ha aseverado que está "mucho mejor". Ella ha estado todos estos días en planta, tras haber sido intervenida de varias fracturas. Y empezó la rehabilitación esta misma semana. "Regresa a su casa dando las gracias a todo el personal del hospital", han comentado desde el Hospital Cruz Roja. "Nos han ayudado mucho, todos y cada uno de ellos, y estoy muy agradecida", ha trasladado la paciente.

En cuanto a los adultos que aún siguen hospitalizados, seis de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía; tres en el Hospital Infanta Elena de Huelva; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.