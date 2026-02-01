Se sube al techo de un avión y retrasa dos horas un vuelo, en vídeo

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

Un hombre de 24 años provocó este sábado un altercado en el aeropuerto de Manises (Valencia) al subirse al techo de un avión que debía despegar a las 18.30 horas rumbo a Ámsterdam y que finalmente lo hizo dos horas más tarde.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado cuando por causas que se desconocen un hombre se subió al techo de un avión de la compañía Vueling, que tenía previsto despegar hacía la capital de los Países Bajos, han informado a EFE fuentes de Aena.

Nada más avistar a esta persona se informó a la Guardia Civil, que se hizo cargo de la situación y logró bajar al hombre, quien fue trasladado a un centro médico debido al estado psíquico en el que se encontraba, han señalado a EFE fuentes de este cuerpo de seguridad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU) ha precisado que el hombre, de 24 años, fue trasladado en una unidad del Servicio Vital Básico (SVB) al Hospital General de València.

El hombre ha sido denunciado por vulnerar la ley de seguridad aérea, han añadido desde la Guardia Civil.

El altercado provocó el retraso de la salida del avión afectado, que debía despegar hacia Ámsterdam a las 18.30 horas y finalmente lo hizo dos horas más tarde.

El diario Las Provincias ha adelantado esta noticia junto a un vídeo donde puede verse al hombre subido al techo del aparto mientras hace numerosos aspavientos e incluso echa carreras a lo largo de la cubierta del avión.