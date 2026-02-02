El sospechoso del crimen machista de Mos se atrinchera en una casa

Publicado por Agencias Santiago Creado: Actualizado:

El hombre sospechoso de haber asesinado este domingo a su expareja en la localidad pontevedresa de Mos se halla «atrincherado» en una casa en la población vecina de O Porriño, según han indicadofuentes próximas a la investigación. Durante la tarde de ayer, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, trasladó que el presunto autor de este crimen machista ya había sido «localizado» y que se procedería a su detención de manera «inmediata». Según fuentes de la investigación, las fuerzas de seguridad estarían negociando con el hombre para que se entregase de forma pacífica. La víctima, de 52 años, no formaba parte del sistema VioGén, según han confirmado desde el Gobierno, y no convivía ya con el hombre que presuntamente la habría agredido en torno a la una y media del mediodía con un arma blanca. Según han informado fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que supuestamente su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima. La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado que se trata de vecinos de la zona «de toda la vida» y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, «llevaban separados un tiempo». Asimismo, ha señalado que la hermana de la víctima fue testigo de parte de lo sucedido y pudo confirmar que el presunto asesino escapó tras cometer tras los hechos, sin que todavía haya podido ser localizado. Arévalo ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso «inesperado» que tiene «consternados» a sus habitantes y ha agregado que esta tarde se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido. Además, hoy convocarán una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial. Si se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas este 2026 serían ya seis y los asesinatos ascenderían a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Hace apenas una semana, el pasado sábado, un hombre se entregó tras asesinar a su expareja, una madre de tres hijos de nacionalidad británica y 33 años, en Alhaurín el Grande (Málaga). Días después, el juez decretó prisión provisional para él. En tres de los cinco feminicidios de 2026 constaban denuncias previas por violencia machista, el 60 %. Tres víctimas eran españolas y dos extranjeras, mientras que cuatro agresores son de nacionalidad española. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

