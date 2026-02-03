Regulación masiva de inmigrantes: estos son los requisitos para pedirla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En una de las decisiones más relevantes de su política migratoria reciente, el Gobierno español ha iniciado la tramitación de una regularización extraordinaria de migrantes que ya residen en el país, una medida que, según distintas estimaciones oficiales y periodísticas, podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas.

La iniciativa, impulsada por el Consejo de Ministros y publicada en audiencia pública a finales de enero, no solo busca dotar de seguridad jurídica a quienes viven sin autorización formal, sino también responder a desafíos estructurales del mercado laboral y del sistema de protección social.

El proceso se articula mediante un Real Decreto-ley, lo que permite una puesta en marcha más ágil que una ley ordinaria y evita dilaciones parlamentarias que hubieran ralentizado la respuesta administrativa. El calendario ya dibuja fechas clave. El texto estará en audiencia pública entre el 28 de enero y el 6 de febrero, y el Gobierno prevé que el plazo de solicitudes se abra a principios de abril y se extienda hasta el 30 de junio de 2026.

Desde el punto de vista económico, la medida llega en un momento en el que España afronta retos demográficos y laborales evidentes. La población envejece y la demanda de mano de obra en sectores como la hostelería, la agricultura, los servicios o los cuidados supera la oferta disponible. Regularizar a quienes ya trabajan en la economía informal puede aumentar la recaudación por cotizaciones sociales, reducir la economía sumergida y dar mayor seguridad jurídica a las empresas que dependen de estos trabajadores.

Para muchas personas en situación irregular, sin embargo, esta regularización es algo más que una reforma administrativa. Supone el fin de años de incertidumbre y de vidas desarrolladas en la periferia del sistema, sin acceso pleno a derechos básicos.

“Para quienes llevan años trabajando en empleos esenciales, en casas, restaurantes o en el campo, esta medida puede significar pasar de la invisibilidad legal a la dignidad de un estatus reconocido,” explica Guillermo J. Valderrabano, fundador de ExtranjeriaClara.com, que añade que “hablamos de poder cotizar, acceder a sanidad con normalidad, visitar a tu familia y construir un futuro con seguridad jurídica”.

El reconocimiento de derechos incluye la posibilidad de trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del país, aunque con un matiz jurídico relevante: la habilitación para trabajar se activará desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, no desde su mera presentación. Aun así, ese paso administrativo marca un cambio sustancial en la estabilidad de miles de personas, que podrán empezar a salir de la economía informal mientras se resuelve su expediente.

En términos prácticos, los requisitos que se manejan hasta ahora giran en torno a tres ejes básicos: haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, acreditar un periodo mínimo de residencia continuada (en torno a cinco meses), y carecer de antecedentes penales o de circunstancias que supongan una amenaza para el orden público. La clave estará en cómo se acrediten esos extremos, un terreno donde la documentación y la estrategia jurídica serán decisivas.

Ahí es donde los especialistas ven tanto la oportunidad como la dificultad. “Es una oportunidad

única, pero no sustituye el rigor del derecho migratorio ordinario. Cada expediente

tendrá que estar muy bien trabajado,” advierte Guillermo Valderrábano, que matiza que “la diferencia entre una resolución favorable y una denegación puede estar en cómo se documenta la residencia o en la coherencia del conjunto de pruebas aportadas”.

Más allá de los grandes números macroeconómicos, los efectos cotidianos son inmediatos. Acceder a un contrato formal y a cotizaciones reales mejora la capacidad de planificación familiar, facilita el acceso a alquileres, a servicios financieros o a estudios para los hijos. Son cambios silenciosos, pero profundos, en hogares que hasta ahora vivían pendientes de la precariedad y del riesgo constante de sanción o expulsión.

La medida no está exenta de debate político. Parte de la oposición ha cuestionado el uso del decreto-ley y ha advertido sobre posibles tensiones en servicios públicos o sobre el mensaje que puede trasladar en materia migratoria. El Gobierno, por su parte, sostiene que el impacto presupuestario será limitado e, incluso, ligeramente positivo gracias a la incorporación de nuevos cotizantes y contribuyentes al sistema.

Mientras se ultiman los detalles normativos y se esperan guías administrativas más precisas, la regularización extraordinaria de 2026 se perfila ya como un punto de inflexión en la política migratoria española. Con efectos que alcanzan al derecho, al mercado laboral y a la integración social, la medida combina técnica jurídica y dimensión humana en un terreno donde, durante demasiado tiempo, la realidad fue por delante de la norma.