Puente no da fecha para la vuelta de línea Madrid-Andalucía y pide disculpas por Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dado fecha para la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, complicada por la mala climatología y el estado de la vía, y ha pedido disculpas por el servicio de Rodalies, aunque ha destacado que su mejora está "en camino".

Puente, que ha comparecido en la Comisión de Transportes del Congreso, ha asegurado que arreglar las deficiencias del Rodalies no "tarda dos días" y ha exigido a Siemens, proveedor del software de ese servicio, que dé explicaciones "hoy mismo" por su caída, lo que ha provocado incidencias este martes.

En una comparecencia a petición propia de más de cinco horas de duración para detallar los accidentes de Adamuz y Gélida, que provocaron 47 muertes, el ministro se ha comprometido a ejercer la máxima transparencia, porque "los afectados tienen derecho a conocer la verdad".

Asimismo, ha avanzado que este miércoles se reunirá con los sindicatos para evitar la huelga convocada para la próxima semana por el sector ferroviario y ha destacado que ya han existido otras reuniones "a menor nivel".

Sobre el servicio de Rodalies, Puente ha considerado que la mejora del servicio "está en camino" y que las incidencias se producen por "un exceso de obras".

Respecto a la reanudación de la línea Madrid-Andalucía, ha lamentado que "se junta todo", porque al grado de afección de la infraestructura se le añade la climatología, "que ha llevado a la Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas".

Por su parte, los portavoces del PP, Vox y Junts han exigido la dimisión de Puente, mientras los socios parlamentarios del Gobierno le han pedido un "cambio de modelo" ferroviario que priorice el mantenimiento sobre la obra nueva.

El portavoz popular ha incidido en que el "colapso" del ferrocarril "lleva años avisando", mientras que el Gobierno "lo ha ignorado durante ocho años", un colapso que también ha destacado la portavoz de Vox, Carina Mejías, que ha defendido la "enorme negligencia con responsabilidades criminales" del ministro.

Por su parte, Félix Alonso, de Sumar, ha advertido de que "de nada sirve presumir de red de alta velocidad si no da certezas", un argumento que han repetido desde el PNV y Bildu, por las críticas a la poca inversión por parte de Junts.

Arreglar el servicio "no tarda dos días"

Puente ha defendido que en los dos últimos años se han invertido más de 1.200 millones de euros: "Hoy sufrimos incidencias por razones diametralmente opuestas a las que sucedían en 2016: un exceso de inversión, exceso de obras", ha dicho Puente, que ha comentado que arreglar lo ocurrido "no tarda dos días".

"Pido disculpas a los usuarios si sólo tenemos abiertas la R1 y la R2, porque hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia", ha comentado el ministro, que se ha quejado de la doble caída sufrida este martes por el sistema del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona.

De hecho, ha detallado que el software es de Siemens y se instaló hace tres meses, por lo que ha exigido a la alemana que dé explicaciones "en el día de hoy", después de que una caída el pasado día 26 también sumiera en el caos a Rodalies en aquella jornada.

Sin fecha para reanudar la alta velocidad

Puente ha explicado que desde los primeros instantes posteriores al accidente de Adamuz se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y que así se explicó a los servicios de emergencia, ha asegurado.

El ministro ha destacado que todavía no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad Madrid-Andalucía por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días, que también ha provocado incidencias en Rodalies.

Para finalizar la reposición de la vía, "queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto", trabajos que "avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso".