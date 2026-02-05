Feijóo: ¿cómo puede accidentarse un tren después del aviso dado por los maquinistas?

Publicado por EFE Huesca Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba), y se ha preguntado al tiempo que cómo se había podido producir "después de que los maquinistas hubiesen advertido en más de veinte ocasiones que en ese punto había irregularidades en la vía".

Feijóo, en un acto electoral celebrado en Huesca en apoyo del candidato de su partido a la presidencia de Aragón, se ha preguntado también por las razones por las que no había sido arreglado ese tramo ferroviario, cuando, ha resaltado, "los maquinistas estaban pidiendo reducir la velocidad en ese punto".

"¿Pero cómo puede ser que digan que el problema es de una soldadura en ese punto concreto, y al cabo de unos días se rebaje la velocidad en la línea Madrid a Barcelona por Zaragoza, en la de Valencia y en el tren hacia Galicia o las Rodalíes en Cataluña?", ha continuado el responsable político, que ha reclamado a renglón seguido respeto hacia las 46 víctimas del accidente de Adamuz.

Ha responsabilizado al presidente Pedro Sánchez de alejarse del mapa político tras el accidente, pero al mismo tiempo de felicitar, en un acto electoral del PSOE en Huesca a su ministro de Transportes, Óscar Puente, como máximo responsable de las infraestructuras ferroviarias.

"El Gobierno culpa a los demás de los retrasos y que los que se equivocan son los usuarios, los maquinistas o los que denunciamos las negligencias, y mientras tanto más incidencias, más cancelaciones de trenes y menos líneas para los usuarios", ha espetado Feijóo, que ha instado a Sánchez y al ministro Puente a "dejar de tratar a los españoles como idiotas".