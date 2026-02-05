Los maquinistas deciden mantener la huelga tras reunirse con Puente

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Los maquinistas mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Así lo decidieron tras la reunión de este miércoles entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los sindicatos representantes de los trabajadores.

La reunión se convocó para tratar de evitar la huelga de tres días propuesta para la semana que viene, que afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías. La reunión comenzó en torno a las 12.30 en la sede del ministerio y duró apenas dos horas. El encuentro transcurrió "en tono positivo" y con voluntad de mantener el diálogo los próximos días, indicaron fuentes del Ministerio de Transportes.

Dicho diálogo continuará este jueves, ya que ambas partes se volvieron a citar a una reunión en la que volverá a participar el ministro Puente. A la salida de la reunión los sindicatos lamentaron que las posiciones todavía son distantes y que "todavía queda mucho" para alcanzar un acuerdo. Desde Semaf hicieron hincapié en que fue un encuentro preliminar, en la que se abordó de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un "cambio estructural". Los maquinistas también manifestaron su intención de acudir a todas las reuniones a las que sean citados "con la mejor voluntad, pero con las mayores exigencias".

Fue una reunión con la máxima representación del ministerio. Además de Puente también asistieron el secretario de Estado, José Antonio Santano -aunque de forma telemática porque se ha mudado 'sine die' a Cataluña para atender la crisis de Rodalies-; el presidente de Adif, Pedro Marco; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena. Por parte de los sindicatos asistieron representantes de CC OO, UGT y Semaf.

La huelga está convocada para tres jornadas completas y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz y Rodalies.

Además se busca revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.