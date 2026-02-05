La denuncia sexual de una edil contra el alcalde de Móstoles pone al PP en el punto de mira

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El PP de Madrid negó este jueves haber presionado a una concejala de Móstoles para que no denunciara un supuesto caso de acoso del alcalde de ese municipio, Manuel Bautista, que fue archivado, arguyeron desde la formación, porque "carecía de sustento" al no presentarse "prueba alguna". El secretario general Alfonso Serrano desmintió la información publicada por 'El País' asegurando que no hubo hostigamiento sexual ni abuso y que se limitó a una "disputa laboral". "La denuncia objeto de la información carecía, a nuestra opinión, de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó", afirmó la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, descartando por completo que puedan producirse dimisiones por unos hechos que se remontan al menos a la campaña municipal de 2023 y por los que PSOE, Más Madrid y Vox exigen responsabilidades políticas. Bautista, que rechaza apartarse del cargo, defiende su presunción de inocencia y censura que se haya construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La edil de Móstoles, según esta información, denunció internamente que el alcalde la acosó con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas" y, cuando se negó y dejó claro que su relación se limitaba a lo estrictamente profesional fue apartada de las dinámicas del grupo municipal. Una situación de "acoso de libro", como asegura la denunciante que le reconocieron en el partido, que intentó trasladar a la propia Díaz Ayuso con quien solicitó, sin éxito, reunirse hasta en dos ocasiones y que desde el gabinete de Presidencia se derivó a la cúpula del PP de Madrid. Fueron Serrano y la vicesecretaria de Organización del partido, Ana Millán, los que finalmente acabaron reuniéndose por separado con la denunciante, que prefiere mantener el anonimato. Ante la negativa del PP a que denunciara, -"una denuncia pública te perjudicaría", le llegó a decir supuestamente Millán en su encuentro-, la concejala terminó entregando el acta y abandonando la militancia. Díaz Ayuso definió durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid las acusaciones como "un caso fabricado" en el tramo final de la campaña en Aragón con el que el PSOE intenta "desviar la atención" de la comparecencia de Paco Salazar en el Senado. "Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes", aseveró la mandataria autonómica Díaz Ayuso en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Fuentes del PP de Madrid admiten la existencia de una denuncia contra el alcalde de Móstoles pero aseguran que es "falso que el partido presionara a nadie para tapar nada". "En el PP ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde, se actúa", se defendió este jueves Serrano, a quien la oposición señala junto a Millán por "encubrir" el caso. "Se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de la denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona", aseveran en el seno de la organización madrileña, donde no ocultan su sorpresa acerca del momento en el que aparecen estas informaciones, "15 meses después y coincidiendo con la comparecencia del acosador Salazar", que estarían, además, basadas en "conversaciones troceadas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas". Insisten, además, en que el caso fue "debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones".

Respaldo de Génova La polémica salta en la recta final de la campaña en Aragón, en la que se encuentra inmerso Alberto Núñez Feijóo y que vaticina para Pilar Alegría el peor resultado de la historia del PSOE en esta comunidad. El líder nacional del PP cerró filas desde Calanda con la organización en Madrid y defendió que se investigaron los hechos y que se consideró "que no había indicios suficientes y racionales para actuar". En todo caso, invitó a la denunciante a abrir la vía judicial contra el alcalde de Móstoles si así lo consideraba oportuno porque "cualquier mujer tiene el derecho y el deber de hacerlo".

Feijóo, que se remitió a las declaraciones al respecto tanto de Díaz Ayuso como de su número dos, ironizó además con que la información se conociese el mismo día que estaba prevista la comparecencia del exdirigente socialista y colaborador estrecho de Pedro Sánchez al que expulsaron en julio del PSOE tras destaparse varias denuncias de acoso sexual contra él. "Es una bonita coincidencia", dijo con sorna, antes de cargar contra Salazar por sus "reiterados comportamientos indignos" y conductas que "son de una grosería que yo nunca había escuchado ni había visto". El líder del PP dejó claro que en su partido este tipo de comportamientos no tienen cabida porque cualquier denuncia "hay que investigarla". "Si nos parece que esa conducta puede tener alguna posibilidad de veracidad, se actúa. Si nos parece, por el contrario, que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva", zanjó.