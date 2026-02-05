Adif extiende hasta final de año los 25 minutos extra en el trayecto Madrid-Barcelona

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Los trenes de alta velocidad seguirán circulando más lento de lo habitual entre Madrid y Barcelona hasta final de año. Adif ha acordado con las tres operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) que se mantengan las limitaciones de velocidad en varios puntos de la línea por el deterioro de las vías y las quejas de los maquinistas, según han confirmado a este periódico fuentes del gestor ferroviario. El aumento medio de los viajes será de 25 minutos, por lo que el trayecto Madrid-Barcelona superará las tres horas hasta el fin del actual horario de servicio, es decir, el 13 de diciembre de 2026.

Desde el sector confirman que el objetivo es reducir la inestabilidad diaria del servicio y dar margen a las operadoras para planificar su oferta comercial y facilitar la gestión de incidencias e indemnizaciones por retrasos. En este sentido, hace unos días que Renfe e Iryo anunciaron que dejaban de compensar a los pasajeros que sufrieran retrasos en el trayecto Madrid-Barcelona ya que se trataba de problemas en la infraestructura ajenos a su operativa. Por el momento Ouigo seguirá indemnizando los retrasos, confirman desde la compañía.

El trayecto superará las tres horas, aunque desde Adif indican que el ajuste no es definitivo y que si las revisiones de la vía lo permiten se podrá recuperar la velocidad anterior y que el viaje ronde las 2 horas y 40 minutos.

Esta decisión llega tras tres semanas de mucha incertidumbre tanto para los viajeros como para las operadoras ferroviarias. Tras los accidentes de Adamuz y Gelida los maquinistas han multiplicado los avisos que reportan a Adif por incidencias en las vías por el temor a nuevos sucesos. Con estos avisos el gestor automáticamente ordena reducir la velocidad de esos tramos y aprovecha la noche para revisar el estado de la vía. Pero precisamente por los retrasos en los viajes, cada vez tenía menos tiempo para arreglar la infraestructura. Por ello, Adif solicitó hace unos días a las operadoras suprimir los últimos y primeros trenes del día para tener mayor margen. Esta reorganización de horarios ha suprimido varios trenes y ha elevado en 25 minutos el tiempo medio de viaje entre Madrid y Barcelona. Y lo que en principio era una medida muy acotada en el tiempo, se ha decidido extender todo el año.

Pese a que se han suprimido cuatro trenes en cada sentido (dos de Renfe, uno de Iryo y uno de Ouigo), no se han reducido las plazas disponibles entre Madrid y Barcelona porque los pasajeros afectados están siendo reubicados en los trenes más próximos y en algunos casos se han habilitado convoyes de doble composición. Los pasajeros afectados están recibiendo un correo electrónico con los cambios, según confirman las operadoras.

Por otro lado, los viajes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía siguen suspendidos tras el accidente de Adamuz, y el ministro Óscar Puente evitó comprometerse a dar una fecha fija de restablecimiento del servicio. Tras el accidente se habló del 2 de febrero, después del día 7, pero ahora no está claro cuándo se podrá viajar de nuevo en alta velocidad en ese trayecto.